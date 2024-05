Vorsicht vor der 3D-Brille: Disney Dreamlight Valley wird nach DLC-Update von schwerem Quest-Bug geplagt

Das Entwicklerteam arbeitet bereits an einer Lösung zum Bug.

Disney Dreamlight Valley wurde dank Update 10 und dem „Thrills and Frills“-DLC mit neuen Inhalten versorgt. In der Erweiterung gibt es mit Oswald einen neuen Charakter, für den ihr zahlreiche Freundschaftsquests erledigen könnt. Doch ein Item, das ihr für eine der Quests benötigt, löst einen schwerwiegenden Quest-Bug aus. Wir verraten euch, was ihr beachten müsst, um den Bug nicht auszulösen.

Disney Dreamlight Valley: 3D-Brille für Oswalds Quest ist verbuggt

Was ist das für ein Bug? Der Bug betrifft Spieler*innen, die die 3D-Brille zu früh in Dagoberts Laden gekauft haben. In der Questline für Oswald sollt ihr nämlich mit Dagobert reden und die 3D-Brille im Katalog bestellen. Es ist aber auch vorher möglich, die 3D-Brille auf dem Accessoires-Sockel zu finden und zu erwerben. Dadurch kann die Quest zwar ausgelöst werden, doch ihr könnt sie dann nicht mehr beenden.

Was muss ich jetzt tun? Das Entwicklerteam macht nun darauf aufmerksam, dass ihr den Gegenstand erst erwerben dürft, wenn Oswald euch darum in seiner „Many Dimensions“-Freundschaftsquest bittet. Solltet ihr die 3D-Brille also vorher im Laden sehen, müsst ihr die Finger stillhalten. Ansonsten könnt ihr die Freundschaftsquests von Oswald nicht mehr abschließen.

Solltet ihr die 3D-Brille bereits gekauft haben, müsst ihr leider warten. Das Entwicklerteam von Disney Dreamlight Valley arbeitet nämlich bereits daran, den Fehler zu beheben. Wie lange das aber dauern wird, ist unklar.

Im Gratis-Update 10 gibt es mit Daisy Duck nicht nur einen neuen Charakter, sondern mit der Boutique auch ein neues Gebäude. Zusätzlich gibt es einen neuen Sternenpfad, mehr Multiplayer-Optionen und fahrbare Attraktionen.

Das DLC-Update „Thrills and Frills“ brachte Oswald, einen neuen Story-Akt für „A Rift Apart“ und ein neues Upgrade für eure Sanduhr.

Gameloft will im Anschluss noch mehr Inhalte veröffentlichen, die wir in einer Roadmap bereits sehen können. Dazu zählen der dritte Akt des kostenpflichtigen DLCs, Tiana aus Küss den Frosch und ein komplett neues Reich. Was nach dem Sommer 2024 folgen soll, ist bislang unklar.

Doch als Erstes wird sich Gameloft mit einem Hotfix zum aktuellen Update 10 beschäftigen. Es wird womöglich noch mehr Bugs geben, mit denen Spieler*innen zu kämpfen haben. Mit einem Hotfix könnten die meisten davon aus der Welt geschafft werden.

Habt ihr noch andere Bugs entdeckt, die es seit dem Update 10 gibt? Wie gefallen euch die neuen Inhalte bislang?