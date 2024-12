Disney Dreamlight Valley: Schneebälle, Geschenkpapier, Weihnachtsfische und Co. - Alles zum Weihnachts-Event 2024

Auch dieses Jahr geht es im Valley weihnachtlich zu.

Es weihnachtet, es weihnachtet – auch in Disney Dreamlight Valley. Wie schon die letzten zwei Jahre findet aus diesem Anlass ein saisonales Event statt, bei dem wir besondere Aufgaben erledigen und Belohnungen einsacken können. Alles Wichtige zum Event "Die Gabe des Schenkens" erfahrt ihr hier.

Wie lange geht das Weihnachts-Event in Disney Dreamlight Valley? Wie schon letztes Jahr startet das Event am 18. Dezember und endet am 31. Dezember.

Das ist neu im weihnachtlichen DDV-Event 2024

Im Grunde funktioniert das "Die Gabe des Schenkens"-Event wie die Weihnachts-Events der letzte zwei Jahre. So können auch neue Spieler*innen oder alle, die die Aufgaben und Belohnungen zuvor verpasst haben, sie einfach nachholen.

Dieses Jahr gibt es aber auch wieder etwas Neues, und zwar einen Schneemann. Habt ihr ihn gebaut, könnt ihr damit euer Valley weiter dekorieren.

So baut ihr einen Schneemann

Bevor ihr den neuen Schneemann überhaupt herstellen könnt, müsst ihr auf dem Hauptplatz nach einer Truhe suchen. In dieser befindet sich nämlich das Bastelrezept, das die Entwickler*innen auch schon auf Social Media geteilt haben:

Mit diesem Teaser haben die Entwickler*innen uns schon verraten, wie sich der Schneemann im Event zusammensetzt.

Damit ihr die römischen Zahlen nicht erst nachschauen müsst, haben wir das für euch schon erledigt. Das Rezept für den Schneemann setzt sich demnach aus diesen drei Teilen zusammen:

Part A Part B Part C - 50 Schneebälle - 4 Holz

- 18 Löwenzahn

- 23 Stoffe - 1 Karotte

- 15 Stoffe

- 10 Grüne Passionslilien

Während die meisten Zutaten wie die Schneebälle oder der Löwenzahn einfach gesammelt werden kann, müsst ihr den Stoff an der Werkbank aus je 5 Baumwolle herstellen.

Habt ihr alle Ressourcen zusammen und wart ihr an der Werkbank fleißig, könnt ihr den fertigen Schneemann in eurer Welt platzieren.

Achtung Bug! Einige Spieler*innen berichten von einem Bug. Seid ihr betroffen, sucht ihr vergebens nach dem Unterbau des Schneemanns, also die erste große Schneekugel.

0:49 Disney Dreamlight Valley: Neues Update mit Sally und neuen kostenlosen Funktionen jetzt verfügbar

Autoplay

Das macht ihr mit dem Geschenkpapier in Dreamlight Valley

Wenn ihr auf dem Hauptplatz herumlauft, habt ihr vielleicht schon die Geschenkpapier-Rollen bemerkt. Die findet ihr besonders in der Nähe von Dagobert Ducks Laden. Mit dem Geschenkpapier könnt ihr an einer Werkbank Geschenke für eure Valley-Bewohner*innen herstellen. Ihr benötigt insgesamt 10 Stück, um die "Ho! Ho! Ho!"-Mission abzuschließen – sofern ihr das nicht schon die Jahr zuvor erledigt habt.

Das macht ihr mit den Weihnachtsfischen in Dreamlight Valley

Während des Events könnt ihr jetzt auch wieder Weihnachtsfische fangen. Diese findet ihr in den roten und grünen Wellen (Angel-Kreise). Die Fische braucht ihr, um die "Sogar die Fische sind in Feststimmung"-Aufgabe abzuschließen, für die ihr alle fünf fangen müsst.

Hier sind ihre jeweiligen Fundorte:

Festlicher Seeteufel (Vergessenes Land)

Festlicher Barsch (Friedliche Wiese)

Festlicher Fugu (Schillernder Strand)

Festlicher Lachs (Sonnige Ebene)

Festlicher Tintenfisch (Lichtung des Vetrauens)

Auch die übrigen alten Weihnachts-Aufgaben, wie etwa Plätzchen backen, könnt ihr aktuell entspannt nachholen und ehemals verpasste Gegenstände wie eine Weihnachtsmütze erhalten.

Wie findet ihr das "Die Gabe des Schenkens"-Event und den neuen Schneemann? Seid ihr vom Bug betroffen, oder steht er schon in eurem Valley?