Disney Dreamlight Valley enthüllt neuen Winnie Puuh-DLC im Summer Showcase 2026

Entwickler Gameloft hat im Summer Showcase 2026 für Disney Dreamlight Valley die kommenden Updates und einen neuen DLC angekündigt, der schon im Juli erscheint. Letzterer dreht sich dabei komplett um Winnie Puuh, denn der kleine Bär feiert in diesem Jahr sein 100. Jubiläum.
- Nächster DLC enthüllt: Das ist Honeyglow Woods
- Nächstes kostenloses Update angekündigt
- Was sind Adventure Packs?
Das ist der Honeyglow Woods-DLC
Die größte Ankündigung ist das kostenpflichtige “Adventure-Pack” Honeyglow Woods, das sich komplett um Winnie Puuh und seine Freunde dreht. Der DLC enthält eine neue Map und drei Charaktere, wobei der Umfang im Vergleich zu den bisherigen Erweiterungen kompakter zu sein scheint. Dafür ist es aber auch günstiger.
- Preis: 16,99 Euro
- Release: 08. Juli 2026
Neben Winnie Puuh gibt es mit der Erweiterung noch I-Aah und Ferkel dazu. Alle drei haben wie immer ihre eigene Behausung, eine Questreihe und individuelle Belohnungen, die ihr mit höheren Freundschaftsstufen freischaltet.
Highlights von Honeyglow Woods
- Winnie Puuh, I-Aah und Ferkel
- neue Map im Winnie Puuh-Stil
- Haustier: Igel
- Aktivität: Imkern und Honig ernten
- neue Minispiele
Die Winnie Puuh-Umgebung ist zwar in verschiedene Areale unterteilt, gemessen am ersten Trailer fallen die aber spürbar kleiner aus, als die Biome in bisherigen Maps.
Die neue Karte erreicht ihr über einen magischen Baum, den ihr frei auf der Hauptmap platzieren könnt. Darin versteckt sich ein Portal, das euch ins DLC-Gebiet teleportiert.
Wie umfangreich die neuen Storymissionen ausfallen, wissen wir nicht. Ihr solltet allerdings erstmal mit weniger Spielzeit rechnen, als in Wishblossom Ranch und Co.
Nächstes kostenloses Update bestätigt
Neben dem Honeyglow Woods-DLC wurde auch enthüllt, welcher kostenlose Charaktere als nächstes ins Spiel kommt. Mehr dazu erfahrt ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.
Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Honeyglow Woods und was haltet ihr vom kleineren, günstigeren Adventure Pack-Format?
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