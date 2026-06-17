Disney Dreamlight Valley enthüllt neuen Winnie Puuh-DLC im Summer Showcase 2026

Disney Dreamlight Valley hat den nächsten DLC und das kommende kostenlose Update enthüllt. Hier gibt's alle Infos!

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Maximilian Franke
17.06.2026 | 19:30 Uhr

Neuer Winnie Puuh-DLC für Disney Dreamlight Valley angekündigt. Neuer Winnie Puuh-DLC für Disney Dreamlight Valley angekündigt.

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Entwickler Gameloft hat im Summer Showcase 2026 für Disney Dreamlight Valley die kommenden Updates und einen neuen DLC angekündigt, der schon im Juli erscheint. Letzterer dreht sich dabei komplett um Winnie Puuh, denn der kleine Bär feiert in diesem Jahr sein 100. Jubiläum.

Video starten 1:20 Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor

Das ist der Honeyglow Woods-DLC

Die größte Ankündigung ist das kostenpflichtige “Adventure-Pack” Honeyglow Woods, das sich komplett um Winnie Puuh und seine Freunde dreht. Der DLC enthält eine neue Map und drei Charaktere, wobei der Umfang im Vergleich zu den bisherigen Erweiterungen kompakter zu sein scheint. Dafür ist es aber auch günstiger.

  • Preis: 16,99 Euro
  • Release: 08. Juli 2026

Neben Winnie Puuh gibt es mit der Erweiterung noch I-Aah und Ferkel dazu. Alle drei haben wie immer ihre eigene Behausung, eine Questreihe und individuelle Belohnungen, die ihr mit höheren Freundschaftsstufen freischaltet.

Highlights von Honeyglow Woods

  • Winnie Puuh, I-Aah und Ferkel
  • neue Map im Winnie Puuh-Stil
  • Haustier: Igel
  • Aktivität: Imkern und Honig ernten
  • neue Minispiele

Die Winnie Puuh-Umgebung ist zwar in verschiedene Areale unterteilt, gemessen am ersten Trailer fallen die aber spürbar kleiner aus, als die Biome in bisherigen Maps.

Die neue Karte erreicht ihr über einen magischen Baum, den ihr frei auf der Hauptmap platzieren könnt. Darin versteckt sich ein Portal, das euch ins DLC-Gebiet teleportiert.

Wie umfangreich die neuen Storymissionen ausfallen, wissen wir nicht. Ihr solltet allerdings erstmal mit weniger Spielzeit rechnen, als in Wishblossom Ranch und Co.

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Nächstes kostenloses Update bestätigt

Neben dem Honeyglow Woods-DLC wurde auch enthüllt, welcher kostenlose Charaktere als nächstes ins Spiel kommt. Mehr dazu erfahrt ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Honeyglow Woods und was haltet ihr vom kleineren, günstigeren Adventure Pack-Format?

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Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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