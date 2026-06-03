Disney Dreamlight Valley Hercules freischalten: So startet ihr "Mondschein und Heldentaten" und holt euch den Helden

Mit dem A Hero's Journey-Update kommen Hercules und Phil ins Valley. So bekommt ihr sie.

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Eleen Reinke
03.06.2026 | 17:16 Uhr

So hält Hercules in DDV Einzug bei euch. So hält Hercules in DDV Einzug bei euch.

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Für Disney Dreamlight Valley ist das Hercules-Update frisch erschienen. Wie ihr den Helden in euer Valley lockt, erfahrt ihr hier.

So startet ihr die "Mondschein und Heldentaten"-Quest

Hercules findet ihr in einem neuen Realm im Traumschloss. Es gibt also keine Voraussetzungen, ihr müsst das Reich aber zuerst einmal mit Dreamlight freischalten. Sobald ihr eintretet, startet direkt eine Cutscene mit Phil.

Video starten 3:56 Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Hercules-Update stellt den Helden und die Neuerungen des Patches vor

Geht geradeaus und dann nach rechts und sprecht Phil an. Er verrät euch, dass Hercules in den Tempel auf der anderen Seite der Insel gegangen ist.

Untersucht die Dornen, sprecht erneut mit Phil und fischt im Teich hinter ihm, um den Mond-Haarreif aus dem Wasser zu ziehen – den packt ihr auf den Artemis-Sockel neben Phil. Danach geht die Fleißarbeit los, ihr müsst ein paar Gaben im Reich sammeln:

  • 3x griechischer Lehm: den grabt ihr aus leuchtenden Buddelstellen im Realm aus
  • 3x griechische Blumen: sammelt sie einfach in der Umgebung
  • 3x Holz von Sylvanus: Buddelt die Baumstümpfe im Realm aus

Habt ihr die Gaben beim Artemis-Sockel abgegeben, bekommt ihr den Mond-Haarreif zurück und setzt ihn auf, ehe ihr Phil zur Arena folgt. Hier startet ihr den Hindernisparcour und aktiviert darin die Mondlicht-Leuchtfeuer.

Zurück im Wald aktiviert ihr die Mondlicht-Leuchtfeuer, um den Nebel zu vertreiben. Am Ende des Weges trefft ihr auf Hercules. Der Weg zum Tempel ist blockiert, ihr braucht die geflügelten Schuhe.

Geflügelte Stiefel und Pegasus-Federn finden und Legendäres Gericht kochen

Die Pegasus-Federn fliegen durch den Wald, ihr müsst sie also aus der Luft schnappen. Für die Schuhe sucht ihr nach einem Marmorhaufen, in dem etwas Goldenes feststeckt. Zerstört den Haufen mit der Spitzhacke und ihr könnt die Stiefel aufsammeln. Zurück in der Arena packt ihr sie jetzt auf den Hermes-Sockel und merkt, das ihr wieder Gaben braucht:

  • Köstlichkeiten aus der Ägäis fischt ihr aus dem Teich mit dem Haarreif (weiße Angel-Kreise reichen)
  • Legendären Goldfisch fischt ihr aus dem Teich mit dem Haarreif (weiße Angel-Kreise reichen)
  • Griechischer Käse versteckt sich hinter einem Bernstein-Steinhaufen nahe des ersten Mondlicht-Leuchtfeuers
  • Griechische Früchte und Gemüse findet ihr beim Schlitten im Wald
  • Riesigen Salat findet ihr ein paar Meter neben dem Gemüse

Das Legendäre Gericht packt ihr dann auf den Hermes-Sockel und bekommt die geflügelten Stiefel, die ihr anzieht. Absolviert den neuen Hindernisparcours und stellt euch auf das Hermes-Symbol, um die Schnellreise zu nutzen. Zurück bei den Klippen betretet ihr das Hermes-Symbol und werdet zum Tempeleingang teleportiert.

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"Wie vom Blitz getroffen"-Quest: Wappen richtig anordnen

Das Wappen auf dem Boden vor dem Tempel muss in die richtige Form gebracht werden. Um die Platten zu drehen, nutzt ihr die Hebel, die jeweils einen der Ringe bewegen. Am Ende sollte das Motiv einen Berg ergeben, dessen Fuß zum versperrten Tor zeigt.

Als nächstes wollt ihr die Zeus-Armschienen herstellen und braucht dafür Materialien. Kohle und Erz findet ihr in der Umgebung und könnt sie mit der Spitzaxt abbauen, beziehungsweise mit der Schaufel ausgraben. Für Marmor müsst ihr noch einmal zurück in den Wald. Die goldenen Armschienen stellt ihr an der Werkbank neben dem Tempel her und packt sie auf den Sockel.

Danach geht's ins Valley, hier fragt ihr Dagobert, Merlin und Goofy nach Dad-Witzen. Zurück bei Hercules wählt ihr einfach einen der drei Witze aus, welcher ist egal. Habt ihr die Armschienen angelegt, könnt ihr die Felsen zerstören, die den Eingang zum Tempel blockieren.

Im Inneren sucht ihr zuletzt noch die fehlenden Mosaikstücke. Sie sind im Tempel verstreut und schweben dort als golden leuchtende Teile rum. Habt ihr das Mosaik wieder zusammengesetzt, könnt ihr Hercules in euer Valley holen und sein Haus platzieren.

Wie ihr auch Phil als Bewohner bekommt, erfahrt ihr auf Seite 2.

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