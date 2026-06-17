Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zum DLC Honeyglow Woods für Disney Dreamlight Valley anschauen. Das "Adventure Pack" ist ein kleinerer DLC, der euch dafür aber auch weniger kostet als bisherige Erweiterungen der Lifesim.

Mit dabei sind die drei Charaktere Winnie Puuh, Ferkel und I-Aah. Auch die neue Karte dreht sich komplett um den honigliebenden Bären und seine Freunde.

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Honeyglow Woods erscheint am 08. Juli 2026 und kostet 16,99 Euro.