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Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor

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Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor

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Maximilian Franke
17.06.2026 | 19:30 Uhr

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zum DLC Honeyglow Woods für Disney Dreamlight Valley anschauen. Das "Adventure Pack" ist ein kleinerer DLC, der euch dafür aber auch weniger kostet als bisherige Erweiterungen der Lifesim.

Mit dabei sind die drei Charaktere Winnie Puuh, Ferkel und I-Aah. Auch die neue Karte dreht sich komplett um den honigliebenden Bären und seine Freunde.

Mehr Infos zum DLC und dem nächsten kostenlosen DLC gibt's hier!

Honeyglow Woods erscheint am 08. Juli 2026 und kostet 16,99 Euro.
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Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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