Disney Dreamlight Valley Dreamlight Parks Fest 2026: Alle Anstecknadeln, Cupcakes und Belohnungen

Alle Infos zum Dreamlight Parks Fest 2026.

In Disney Dreamlight Valley startet heute das Dreamlight Parks Fest. Falls ihr schon länger dabei seid, kennt ihr das Event womöglich schon. Wie üblich bei Wiederholungen gibt es aber in diesem Jahr neue Belohnungen mit Toy Story-Thematik für euch abzustauben.

Zeitraum: 10. Juni bis 30. Juni

10. Juni bis 30. Juni Inhalt: Anstecknadeln sammeln, Cupcakes backen und exklusive Quests erfüllen

Anstecknadeln sammeln, Cupcakes backen und exklusive Quests erfüllen Belohnungen: Popcorn-Eimer und neue Toy Story-Deko

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Alle Anstecknadeln und wie ihr sie bekommt

Während des Events könnt ihr verschiedene bunte Anstecknadeln sammeln, um daraus die Event-Belohnungen herzustellen. Je nach Farbe müsst ihr unterschiedliche Aufgaben erledigen.

Grüne Anstecknadeln: Backt Cupcakes (siehe unten) und schenkt sie der zugehörigen Person. Jeden Tag ist ein anderer Cupcake aktiv. Dagobert, Mirabel, Woody und Buzz Quests, die ebenfalls grüne Anstecknadeln als Belohnung geben.

Backt Cupcakes (siehe unten) und schenkt sie der zugehörigen Person. Jeden Tag ist ein anderer Cupcake aktiv. Dagobert, Mirabel, Woody und Buzz Quests, die ebenfalls grüne Anstecknadeln als Belohnung geben. Blaue Anstecknadeln: Angelt die rosanen Stellen auf der Friedlichen Wiese und am Strand, es gibt auch eine geringe Chance bei blauen Angelstellen.

Angelt die rosanen Stellen auf der Friedlichen Wiese und am Strand, es gibt auch eine geringe Chance bei blauen Angelstellen. Rote Anstecknadeln: Sie spawnen bei den Häusern der Figuren auf der Hauptkarte (nicht in DLCs). Insgesamt sind immer maximal 10 rote Anstecknadeln gleichzeitig vorhanden. Alle sechs Minuten spawnt eine neue.

Sie spawnen bei den Häusern der Figuren auf der Hauptkarte (nicht in DLCs). Insgesamt sind immer maximal 10 rote Anstecknadeln gleichzeitig vorhanden. Alle sechs Minuten spawnt eine neue. Lila Anstecknadeln: Ihr könnt sie an Werkbänken aus roten und blauen Anstecknadeln herstellen, plus 100 Dreamlight.

Ihr könnt sie an Werkbänken aus roten und blauen Anstecknadeln herstellen, plus 100 Dreamlight. Blumenanstecknadeln: Ihr findet sie auf dem Hauptplatz und der Friedlichen Wiese auf dem Boden. Es sind maximal 10 gleichzeitig vorhanden und alle 30 Minuten spawnen fünf Stück neu.

Alle Cupcake-Rezepte und wem ihr sie schenken müsst

Sobald ihr euch einloggt, solltet ihr neue Post in eurem Briefkasten finden. Darin erhaltet ihr direkt eine ganze Reihe an Rezepten für Cupcakes, die ihr backen und an die richtige Person verschenken könnt.

Jeden Tag ist ein anderer Cupcake aktiv. Ihr müsst also die entsprechenden Charaktere abklappern und mit ihnen sprechen, um herausfinden, wer heute einen Cupcake geschenkt haben möchte. Bei Erfolg erhaltet ihr für jeden verschenkten Cupcake grüne Anstecknadeln.

Meerjungfrauen-Cupcakes

für Ursula Milch, Weizen, Butter, Zuckerrohr, Jakobsmuschel Minnie-Cupcakes

für Mickey Maus Milch, Weizen, Butter, Zuckerrohr, Apfel Prinzessin Aurora Himbeer-Cupcakes

für Vaiana Milch, Weizen, Butter, Zuckerrohr, Himbeere Spaceship Earth-Cupcakes

für Wall-E Milch, Weizen, Butter, Zuckerrohr, Kokosnuss Stitch-Cupcakes

für Dagobert Milch, Weizen, Butter, Zuckerrohr, Blaubeere

Alle Quests und Pflichten beim Dreamlight Parks Fest 2026

In diesem Jahr gibt es vier Charaktere, die euch Quests während des Events geben. Dagobert und Mirabel kennt ihr schon und habt sie womöglich bereits abgeschlossen. Neu hinzu kommen Woody und Buzz aus dem Toy Story-Franchise.

Diese Charaktere haben Quests für euch:

Dagobert

Mirabel

NEU Woody

Woody NEU Buzz

Für den Abschluss bekommt ihr natürlich Belohnungen in Form von Anstecknadeln oder anderen Event-Items. Es kommen während des Events wöchentlich neue Aufgaben dazu. Schaut also regelmäßig ins Spiel, wenn ihr wirklich alles freischalten möchtet.

Alle Pflichten des Dreamlight Parks Fests

Anstecknadel-Ersteller: Stellt 20 lilane Anstecknadeln her.

Stellt 20 lilane Anstecknadeln her. Popcorn-Fan: Stellt 5 Popcorn-Eimer her und platziert sie in eurem Dorf.

Stellt 5 Popcorn-Eimer her und platziert sie in eurem Dorf. Süßer Samariter: Backt 20 Event-Cupcakes und verschenkt sie an irgendeinen Charakter.

Backt 20 Event-Cupcakes und verschenkt sie an irgendeinen Charakter. Herstellen bis ans Ende aller Tage: Stellt Eimer mit Popcorn “Cinderella” her.

Stellt Eimer mit Popcorn “Cinderella” her. Reiseziel: Fantasie: Stellt Eimer mit Popcorn “Figment” her.

Stellt Eimer mit Popcorn “Figment” her. Ein glänzendes Symbol: Stellt Metalleimer mit Popcorn “Micky Maus” her.

Stellt Metalleimer mit Popcorn “Micky Maus” her. Außerirdische Angelegenheit: Stellt Eimer mit Popcorn “Stitch” her.

Stellt Eimer mit Popcorn “Stitch” her. Oh, Mann: Stellt Eimer mit Popcorn “Puuh” her.

Stellt Eimer mit Popcorn “Puuh” her. Eichhörnchen: Stellt Eimer mit Popcorn “Dug” her.

Stellt Eimer mit Popcorn “Dug” her. Zeit zum Abbauen: Stellt Eimer mit Popcorn “Lore” her.

Stellt Eimer mit Popcorn “Lore” her. Verspielter Hund: Stellt Eimer "Slinky Dog" her NEU

Für den Abschluss jeder Pflicht bekommt ihr jeweils eine Belohnung in Form von Möbeln und Dekorationen. Dazu gehören alte Landkarten des magischen Königreichs für eure Wand und tragbare Varianten der Popcorn-Eimer.

Alle Belohnungen beim Dreamlight Parks Fest 2026

Möbel und Deko:

Bunte Parkbank

Luftballons vom Disney Park

Park Luftballons “Mickey Maus”

Park-Recyclingbehälter

Park-Laternenpfahl mit Banner

NEU Turm “Bauklötzchen”

Turm “Bauklötzchen” NEU Hoher Turm “Bauklötzchen”

Hoher Turm “Bauklötzchen” NEU Torbogen “Bauklötzchen”

Torbogen “Bauklötzchen” NEU Säulen “Bauklötzchen”

Popcorn-Eimer:

Eimer mit Popcorn “Stitch”

Eimer mit Popcorn “Figment”

Eimer mit Popcorn "Cinderella"

Eimer mit Popcorn "Puuh"

Metalleimer mit Popcorn "Micky Maus"

Eimer mit Popcorn "Dug" (Mirabels Quest)

Eimer mit Popcorn "Lore" (Dagoberts Quest)

NEU Eimer mit Popcorn “Slinky Dog” (Woodys Quest)

Ganz schön viel! Wenn ihr alle Cupcakes verschenkt und alle Quests erledigt habt, seid ihr durch mit dem Dreamlight Parks Fest 2026.

Was denkt ihr: Wie hat euch das Disney Dreamlight Valley Parks Fest 2026 gefallen?