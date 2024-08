Disney Dreamlight Valley: Das Tiana-Update hat endlich einen Termin - diese Inhalte erwarten euch

Das nächste Update für Dreamlight Valley hat endlich einen Release-Termin.

Zuletzt sind mit Patch 11 Mulan und Mushu vor einigen Wochen ins Valley von Disney Dreamlight Valley gewandert. Jetzt steht aber bereits das nächste große Update ins Haus. Das bringt nicht nur eine neue Bewohnerin und ein neues Gebäude, sondern auch Inhalte für die A Rift in Time-Erweiterung.

Entwickler Gameloft hat jetzt endlich angekündigt, wann genau wir die neuen Inhalte erwarten können – und es dauert gar nicht mehr lange.

Der offizielle X-Account (ehemals Twitter) von Dreamlight Valley hat nämlich mit einem Developer-Update-Video einen Ausblick auf das kommende Update und dessen Inhalte gegeben. Darin erfahren wir auch das Datum:

Wann erscheint das August-Update für Dreamlight Valley? Am 21. August

Um welche Uhrzeit erscheint das Update? Das wurde zwar noch nicht offiziell bekanntgegeben, allerdings gehen die Updates für das Spiel traditionell gegen 15 Uhr deutscher Zeit live, das dürfte also auch diesmal der Fall sein.

Zwar gibt es noch keine Patchnotes für das kommende Update, aber einige der neuen Inhalte sind bereits bekannt. So wird es für das Hauptspiel ein kostenloses Update geben, in dem unter anderem folgende Neuerungen stecken:

Neuer Charakter: Tiana

Tiana Neues Gebäude: "Tiana's Palace"

"Tiana's Palace" Neue Außendekorationen

Neuer Sternenpfad mit 1920er-Thema

mit 1920er-Thema Cross-Plattform

Outfit-Presets

Anpassungen und Filter für die Kleidungs- und Möbel-Menüs

Die wohl größte Neuerung dürfte vermutlich das neue Gebäude Tiana's Palace sein. Dabei handelt es sich um ein zweites Restaurant für euer Valley, in dem ihr spezielle Gerichte kochen könnt. Außerdem könnt ihr den Gerichte-Verkaufsstand von Tiana freischalten und so ganze Mahlzeiten kaufen:

Daneben bekommt aber auch die A Rift in Time-Erweiterung neue Inhalte mit dem Update spendiert, die die Story des DLCs abschließen. Hier dringt ihr dann in Dschafars Palast ein, um seinen Machenschaften ein Ende zu setzen – am Ende der Story zieht er außerdem in eurem Valley ein.

Was genau euch erwartet, teast auch bereits der Trailer an:

0:33 Disney Dreamlight Valley: Das steckt im letzten großen Update für den A Rift in Time-DLC

Autoplay

Weitere Inhalte für 2024 bereits bekannt

Erst vor ein paar Wochen hat Gameloft außerdem in einem Blogeintrag mehr dazu verraten, was uns 2024 und darüber hinaus sonst noch so im Spiel erwarten wird:

Die aktualisierte Roadmap verspricht unter anderem mit Timon und Pumbaa zwei neue Charaktere, auf die wir uns noch im Oktober freuen können.

Darüber hinaus soll es gegen Ende des Jahres noch ein großes Update geben. Um das ranken sich noch ein paar Geheimnisse, aber es sieht zumindest ganz so aus, als dürften wir auch bald Sally aus Nightmare before Christmas im Valley begrüßen.

Welche Charaktere wollt ihr in zukünftigen Updates noch sehen?