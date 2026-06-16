Disney Dreamlight Valley: Neues Gratis-Item angekündigt und so schnappt ihr euch den Twitch-Drop

Beim Summer Showcase 2026 könnt ihr via Twitch-Drop ein Gratis-Item bekommen.

Für Disney Dreamlight Valley findet am 17. Juni 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit der Summer Showcase statt. Darin enthüllt Entwickler Gameloft die kommenden Inhalte, auf die ihr euch in den nächsten Monaten freuen dürft. Außerdem könnt ihr beim Zuschauen ein Gratis-Item bekommen.

Das ist das neue Gratis-Item per Twitch-Drop

Bisher kennen wir nur eine Silouette der Kopfbedeckung, allerdings lässt diese schon ziemlich genau erahnen, worum es sich dabei handelt. Der Haarreifen verpasst eurer Spielfigur große Schlappohren und hat einen kleinen Schweif mit einer Schleife angebunden.

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Autoplay

Das passt ziemlich gut zum Esel I-Aah aus Winnie Puuh und womöglich teast Gameloft hier bereits neue Inhalte an. Der Ansicht ist auch die Community, die in den Kommentaren fleißig Esel-Content verbreitet.

Denkbar wäre das auf jeden Fall, immerhin ist Tigger als Teil der letzten kostenpflichtigen Erweiterung Wishblossom Ranch bereits im Spiel, wenn auch hinter der Bezahlschranke.

Ob morgen im Showcase neue kostenlose Inhalte oder das nächste Addon angekündigt werden, müssen wir derweil noch abwarten.

So schnappt ihr euch die Belohnung

Wenn ihr den Summer Showcase live auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Gameloft verfolgt und euren Account vorher mit eurem Gameloft-Profil verknüpft, erhaltet ihr automatisch den Haarreif als Belohnung.

Twitch-Drops sichern:

Verknüpft eure Twitch- und Gameloft-Accounts hier: disneydreamlightvalley.com Schaut am 17. Juni um 19 Uhr den Summer Showcase auf Twitch.tv/disneydreamlightvalley Währenddessen solltet ihr eine Benachrichtigung von Twitch bekommen Klickt darauf und holt eure Belohnung ab Beim nächsten Einloggen im Spiel solltet ihr die Belohnung im Inventar haben

Habt ihr eure Konten einmal verknüpft, braucht ihr beim nächsten Dreamlight Valley-Showcase gar nichts mehr machen und bekommt zukünftige Belohnungen ganz automatisch – vorausgesetzt natürlich, ihr schaut euch die jeweiligen Shows an.

Es reicht übrigens, wenn ihr Twitch im Hintergrund laufen lasst. Ihr könnt den Stream also auch stummschalten und minimieren, falls ihr zum Zeitpunkt der Übertragung eigentlich keine Aufmerksamkeit darauf legen möchtet.

Was denkt ihr: Schnappt ihr euch die neue Twitch-Drop-Belohnung?