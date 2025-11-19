Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch: So startet ihr die neue Erweiterung und die erste Quest "Eine willkommene Einladung"

Ab sofort könnt ihr die Wunschblüten-Farm als Teil des dritten Addons erkunden. So kommt ihr hin.

Maximilian Franke
19.11.2025 | 15:00 Uhr

Alles was ihr zum Start von Wishblossom Ranch wissen müsst. Alles was ihr zum Start von Wishblossom Ranch wissen müsst.

Mit Wishblossom Ranch ist die dritte Erweiterung für Disney Dreamlight Valley erschienen und schickt euch auf eine komplett neue Map mit drei Gebieten, vier Charakteren, Pferden und einer Story-Kampagne. So startet ihr in das neue Abenteuer.

Diese Voraussetzungen müsst ihr vor dem Start erfüllen

Wishblossom Ranch ist diesmal kein kostenloses Update. Dementsprechend ist es das Wichtigste, dass ihr den DLC im Shop eurer Wahl gekauft habt. Außerdem müsst ihr folgende Einführungs-Quests des Hauptspiels erledigt haben:

  • "Das Traumschloss" von Merlin
  • "Freundschaft ist alles" von Merlin
  • "Den Dingen einen Sinn geben" von Dagobert
  • "Große Wiedereröffnung" von Dagobert
  • "Angel-Expedition" von Goofy

Video starten 1:01 Disney Dreamlight Valley: Neuer Trailer enthüllt alle Charaktere der Erweiterung Wishblossom Ranch

Habt ihr euch für den Kauf entschieden, startet ihr danach wie gewohnt euer Spiel. Ihr solltet jetzt eine neue Nachricht in eurem Briefkasten neben eurem Haus finden. Lest sie und schnappt euch das Ticket, das sich darin befindet. Ihr braucht es für die Reise.

Eure nächste Station ist das Traumschloss. Geht hinein und folgt dann den Treppen auf der linken Seite nach oben. Im ersten Stock findet ihr links ein Tor. Tretet hindurch und eine kurze Ladepause später seid ihr am Traumhafen.

Dort wird euch direkt die große Lokomotive auffallen. Geht zu ihr und steigt ein. Sie bringt euch zur Wunschblüten-Farm. Dort erwartet euch schon Schneewittchen, wenige Meter hinter dem Bahnhof.

Anders als in den bisherigen Erweiterungen erscheint Wishblossom Ranch als ein Gesamtpaket. Ihr müsst diesmal also nicht auf die zweite Hälfte warten und könnt direkt alle Missionen durchspielen.

Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 429 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit The Storybook Vale-DLC
von Eleen Reinke
Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch: Release-Uhrzeit, Patch Notes und alle Infos zum neuen DLC im Live-Ticker
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley Schneewittchen freischalten - So holt ihr die Prinzessin auf eure Wishblossom Ranch
von Maximilian Franke

Was steckt in Wishblossom Ranch?

Neben einer neuen Map bekommt ihr insgesamt fünf neue Charaktere und Pferde als großes Feature. Die edlen Vierbeiner bringen euch nicht nur schneller voran, sondern helfen euch auch beim Arbeiten und Farmen.

Die Geschichte dreht sich um die fiese Cruella De Vil, die mit ihrem finsteren Tun Unheil über die Wunschblütenfarm gebracht hat. Im Laufe der Storymissionen kommt ihr der Modedesignerin auf die Schliche, bevor ihr sie natürlich auch wieder als Teil eurer Nachbarschaft Willkommen heißen dürft.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

01.10.2025

Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 429 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit The Storybook Vale-DLC

vor 47 Minuten

Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch: Release-Uhrzeit, Patch Notes und alle Infos zum neuen DLC im Live-Ticker

vor 2 Stunden

Disney Dreamlight Valley Schneewittchen freischalten - So holt ihr die Prinzessin auf eure Wishblossom Ranch

vor 2 Stunden

Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch: So startet ihr die neue Erweiterung und die erste Quest "Eine willkommene Einladung"

vor einer Woche

Battlefield 6 und Co. benachrichtigen mich ständig über Dinge, die ich gar nicht brauche - und ich will, dass das nervige Leuchten endlich aufhört!
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 429 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit The Storybook Vale-DLC   51     14

01.10.2025

Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 429 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit The Storybook Vale-DLC
Großer Ghost of Yotei-Patch bringt neuen Modus, Rüstungen, Einstellungs-Optionen und mehr

vor 20 Minuten

Großer Ghost of Yotei-Patch bringt neuen Modus, Rüstungen, Einstellungs-Optionen und mehr
Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch: Release-Uhrzeit, Patch Notes und alle Infos zum neuen DLC im Live-Ticker

vor 47 Minuten

Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch: Release-Uhrzeit, Patch Notes und alle Infos zum neuen DLC im Live-Ticker
Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch: So startet ihr die neue Erweiterung und die erste Quest Eine willkommene Einladung

vor 2 Stunden

Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch: So startet ihr die neue Erweiterung und die erste Quest "Eine willkommene Einladung"
mehr anzeigen