Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch: So startet ihr die neue Erweiterung und die erste Quest "Eine willkommene Einladung"

Alles was ihr zum Start von Wishblossom Ranch wissen müsst.

Mit Wishblossom Ranch ist die dritte Erweiterung für Disney Dreamlight Valley erschienen und schickt euch auf eine komplett neue Map mit drei Gebieten, vier Charakteren, Pferden und einer Story-Kampagne. So startet ihr in das neue Abenteuer.

Diese Voraussetzungen müsst ihr vor dem Start erfüllen

Wishblossom Ranch ist diesmal kein kostenloses Update. Dementsprechend ist es das Wichtigste, dass ihr den DLC im Shop eurer Wahl gekauft habt. Außerdem müsst ihr folgende Einführungs-Quests des Hauptspiels erledigt haben:

"Das Traumschloss" von Merlin

"Freundschaft ist alles" von Merlin

"Den Dingen einen Sinn geben" von Dagobert

"Große Wiedereröffnung" von Dagobert

"Angel-Expedition" von Goofy

Habt ihr euch für den Kauf entschieden, startet ihr danach wie gewohnt euer Spiel. Ihr solltet jetzt eine neue Nachricht in eurem Briefkasten neben eurem Haus finden. Lest sie und schnappt euch das Ticket, das sich darin befindet. Ihr braucht es für die Reise.

Eure nächste Station ist das Traumschloss. Geht hinein und folgt dann den Treppen auf der linken Seite nach oben. Im ersten Stock findet ihr links ein Tor. Tretet hindurch und eine kurze Ladepause später seid ihr am Traumhafen.

Dort wird euch direkt die große Lokomotive auffallen. Geht zu ihr und steigt ein. Sie bringt euch zur Wunschblüten-Farm. Dort erwartet euch schon Schneewittchen, wenige Meter hinter dem Bahnhof.

Anders als in den bisherigen Erweiterungen erscheint Wishblossom Ranch als ein Gesamtpaket. Ihr müsst diesmal also nicht auf die zweite Hälfte warten und könnt direkt alle Missionen durchspielen.

Was steckt in Wishblossom Ranch?

Neben einer neuen Map bekommt ihr insgesamt fünf neue Charaktere und Pferde als großes Feature. Die edlen Vierbeiner bringen euch nicht nur schneller voran, sondern helfen euch auch beim Arbeiten und Farmen.

Die Geschichte dreht sich um die fiese Cruella De Vil, die mit ihrem finsteren Tun Unheil über die Wunschblütenfarm gebracht hat. Im Laufe der Storymissionen kommt ihr der Modedesignerin auf die Schliche, bevor ihr sie natürlich auch wieder als Teil eurer Nachbarschaft Willkommen heißen dürft.

