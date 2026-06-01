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Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Hercules-Update stellt den Helden und die Neuerungen des Patches vor

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Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Hercules-Update stellt den Helden und die Neuerungen des Patches vor

01.06.2026 | 15:18 Uhr

Am 3. Juni erhält Disney Dreamlight Valley das kostenlose "A Hero's Journey"-Update, mit dem unter anderem Hercules und Phil ins Valley einziehen. Daneben wir auch das Maximallevel angehoben und es gibt noch so einige weitere Neuerungen. Einen Überblick bekommt ihr im Video.
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Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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