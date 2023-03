Disney Speedstorm: Mario Kart-Konkurrent startet bald Early Access

Disney Speedstorm startet ab dem 18. April die Motoren.

Entwickler Gameloft hat den Termin bekannt gegeben, an dem der Fun-Racer Disney Speedstorm an den Start geht. Am 18. April ist es soweit und ihr könnt auf PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und dem PC loslegen.

Allerdings erst einmal "nur" in den Early Access, der Termin für den Full Release ist noch nicht bekannt. Und obwohl das fertige Spiel später einmal Free2Play werden wird, müssen alle, die in der Early Access-Phase teilnehmen wollen, eins der kostenpflichtigen Founder-Packs erwerben.

3 kostenpflichtrige Founder-Packs verfügbar

Diese unterscheiden sich unter anderem in den freigeschalteten Fahrern, den Ingame-Tokens oder den Kostümen:

Standard-Pack (ca. 30 Euro): u.a. 3 Fahrer, 4000 Ingame-Tokens, 6 exklusive Kostüme und Kart-Anpassungen

u.a. 3 Fahrer, 4000 Ingame-Tokens, 6 exklusive Kostüme und Kart-Anpassungen Deluxe Pack (ca. 50 Euro): u.a. 4 Fahrer, 7000 Ingame-Token, 8 exklusive Kostüme und Kart-Anpassungen

u.a. 4 Fahrer, 7000 Ingame-Token, 8 exklusive Kostüme und Kart-Anpassungen Ultimate Pack (ca. 70 Euro): u.a. 6 Fahrer, 12000 Ingame-Token, 12 exklusive Kostüme und Kart-Anpassungen

Quelle

Alle Pakete enthalten auch Credits für den sogenannten "Golden Pass". Disney Speedstorm setzt auf eine Art Battle Pass, der euch bestimmte Missionen in den Rennen vorgibt, die ihr dann erfüllen könnt, um Belohnungen einzusacken. Außerdem direkt zum Start mit an Bord: das Crew-System.

Welche Strecken im Early Access enthalten sein werden, ist dagegen noch nicht bekannt, Gameloft teast auf der Seite aber unter anderem Kurse im Fluch der Karibik- und Herkules-Setting an.

Abseits von den Besonderheiten und seinen Charakteren dürfte sich Disney Speedstorm gerade für Fun-Racer-Veteran*innen vermutlich ziemlich bekannt anfühlen. Mit Figuren wie Mickey Mouse, Donald Duck und Mulan saust ihr über diverse Kurse, versucht einen möglichst guten Platz zu erfahren und dabei euren Kontrahent*innen in mit diversen Extrawaffen in die Suppe zu spucken. Jeder Charakter hat dabei eine spezifische Attacke, Jack Sparrow schwingt beispielsweise einen Geistersäbel.

Steigt ihr im Early Access von Speedstorm ein?