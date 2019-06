Dieses Disneyspiel versteckt ein Shiny-Pokémon & keiner weiß warum

Es gibt viele Mysterien in der Spielewelt. Zum Beispiel fragen sich Fans seit Jahren, wie das Gesicht des Master Chief aus Halo aussehen könnte. Oder ob Toads Pilz ein Hut oder sein tatsächlicher Kopf ist. Jetzt ist ein weiteres Geheimnis aufgetaucht: Anscheinend hat es ein Pokémon in ein Disney-Lernspiel geschafft und niemand weiß, warum.

Wir wurden zum ersten Mal durch einen Tweet auf das Kuriosum aufmerksam. In Disney Mickey's Tiping Adventure, das 2013 sowohl im Steam- als auch im App Store erschien, findet sich ein sehr seltsamer Screenhsot. Ein verkleideter Mickey Maus steht auf einer umgedrehten Pyramide, im Hintergrund findet sich der Teppich aus Aladdin - und ein Shiny Arbok.

Internet, I have been sent down a fascinating research rabbit hole.



Why is there a Shiny Arbok in an official Disney branded typing game?



The below screenshot is of a Steam page that, while no longer active, can be found on WayBack Machine pic.twitter.com/rAXJ7qYR0H