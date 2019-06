Divinity Original Sin 2-Macher arbeiten offenbar an Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 kommt. Die Fortsetzung des absoluten Genre-Meilensteins und RPG-Klassikers Baldur's Gate 2 wurde zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber es gibt bereits einen Mini-Teaser und die Bestätigung von Branchen-Insider Jason Schreier. Aber es wird noch besser: Offenbar arbeiten die absoluten Rollenspiel-Profis der Larian Studios an Baldur's Gate 3, also die Macher des hochgelobten Divinity: Original Sin 2.

Endlich: Baldur's Gate 3 befindet sich anscheinend in Entwicklung

Baldur's Gate 3-Teaser? Auf der Webseite der Larian Studios prangt seit Kurzem ein riesiges Logo. Offensichtlich zeigt das die Nummer 3. Normalerweise würden wir davon ausgehen, dass es sich dabei um einen Teaser für Divinity: Original Sin 3 handelt. Immerhin waren die beiden Vorgänger sowohl bei Fans als auch Kritikern beliebt und ein voller Erfolg.

Fast offiziell bestätigt: Aber der findige Twitter-Nutzer kunken hat sich das bewegte Logo und dessen html-Code zur Brust genommen und darin mehrere Hinweise auf Baldur's Gate, Dungeons & Dragons sowie die Rechteinhaber Wizards of the Coast entdeckt. Mittlerweile wurden diese Indizien zwar wieder entfernt, aber jetzt ist es schon zu spät.

Darüber hinaus erklärt auch der bestens vernetzte sowie informierte Kotaku-Journalist und Branchen-Insider Jason Schreier, er könne bestätigen, dass Larian tatsächlich an Baldur's Gate 3 arbeitet. Das hätten ihm mehrere Leute bestätigt, die es wissen müssten.

"Ich kann euch versichern, dass es echt ist – Larian macht Baldur's Gate 3."

Die Mischung macht's: Dass die Entwickler des hochgelobten Divinity: Original Sin 2 an Baldur's Gate 3 arbeiten sollen, lässt die Hoffnungen quasi sämtlicher Genre-Fans in die Höhe schnellen. Das könnte wirklich groß, gut und des Vermächtnisses der Spielereihe angemessen werden.

Baldur's Gate 2 und dessen Erweiterung Thron des Bhaal waren seinerzeit wegweisend (und zählen auch heute noch zu meinen absoluten Lieblingsspielen) und Original Sin 2 gilt als moderner Klassiker. Das beste beider Welten könnte im Idealfall einen neuen Meilenstein ergeben.

Definitiv ein Muss für jeden RPG-Fan:

Divinity: Original Sin 2 im Test

Kommt die Fortsetzung des RPG-Klassikers auch für Konsolen?

Baldur's Gate auf der Konsole? Die ursprünglichen Baldur's Gate-Titel sind nicht für Konsolen erschienen. Die Ableger, bei denen das der Fall war, haben mit der ursprünglichen CRPG-DNA des Originals nur wenig zu tun. Darum breiten wir an dieser Stelle einfach den Mantel des Schweigens über Dark Alliance.

Mit Baldur's Gate 3 könnte sich das allerdings ändern: Sowohl Divinity: Original Sin als auch der Nachfolger sind in der Definitive Edition für PS4 und Xbox One erschienen. Mit etwas Glück läuft das bei BG3 auch so.

Mi Koop-Modus? Die Larian Studios haben ihre beiden aktuellsten und erfolgreichsten RPGs aber nicht nur für Konsolen veröffentlicht, sondern auch mit einem wirklich gut funktionierenden (lokalen) Koop-Modus ausgestattet. Baldur's Gate 2 konnte zu seiner Zeit ebenfalls im Koop gespielt werden. Das alles lässt natürlich darauf hoffen, dass auch Baldur's Gate 3 auf PS4 und Xbox One mit einem entsprechenden Multiplayer-Modus erscheint.

Der einzige Punkt, der mich als Fan der alten Spiele stutzig macht, ist die Frage nach der Story. Mit Thron des Bhaal war die Geschichte der Baldur's Gate-Spiele eigentlich abgeschlossen und wurde zu einem befriedigenden Ende geführt. Wie die Entwickler daran gelungen ansetzen wollen, bleibt abzuwarten.

Höchstwahrscheinlich erfahren wir schon in rund anderthalb Wochen mehr, wenn die E3 2019 startet.

Freut ihr euch auf die Fortsetzung der RPG-Legende? Was muss ein dritter Teil für euch bieten?

