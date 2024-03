Die 15 besten Rollenspiele, die ihr aktuell auf PS5 spielen könnt

Wir haben eine Liste mit den besten RPGs für PS5 zusammengestellt.

Rollenspiele, das haben insbesondere die letzten Monate gezeigt, erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit und sind nicht aus dem Gaming-Kosmos wegzudenken. Damit ihr einen guten Überblick darüber habt, welche Spiele sich auf PS5 ganz besonders lohnen, haben wir die folgende Top 15-Liste erstellt.

Ein paar Spielregeln vorweg: Die Reihenfolge in unserer Liste wird durch den Metascore (laut Metacritic) der aktuellsten verfügbaren Version festgelegt. Bei Gleichstand werden die Spiele nach Aktualität (Release) sortiert. Die GamePro-Wertung spielt dafür keine Rolle. Zudem haben wir ausschließlich Spiele berücksichtigt, die ihr nativ – also in einer PS4- oder PS5-Version – auf eurer Konsole spielen könnt.

Zudem haben wir uns für diese Liste auf folgende Definition festgelegt: In einem Rollenspiel übernehmen wir die Rolle eines oder mehrerer Charaktere (vorgegeben oder selbst erschaffen). Die Weiterentwicklung oder Verbesserung (zum Beispiel durch Level-Ups oder Ausrüstung) der Spielfigur(en) ist dabei ein elementarer Bestandteil des Spiels.

Und jetzt geht's auch schon los!

15. Final Fantasy VII Intergrade

8:47 Auf PS5 die beste Version - Final Fantasy 7 Remake Intergrade im Test

Metascore: 89, User-Score: 8.4, GamePro-Wertung: 84 (PS4-Version), Release: 2021, Auch verfügbar auf: PC

Final Fantasy VII Intergrade ist eine erweiterte und visuell aufpolierte Version des Remakes von Final Fantasy VII. Ihr schlüpft in die Rolle von Cloud Strife, einem ehemaligen Mitglied der Eliteeinheit SOLDAT, der sich der Widerstandsgruppe Avalanche anschließt, um gegen den skrupellosen Shinra-Konzern zu kämpfen.

Die Neuauflage bringt nicht nur verbesserte Grafik, sondern fügt auch die Episode INTERmission hinzu, eine neue Storyline, die sich um die Figur Yuffie Kisaragi dreht. Zusätzliche Waffen, Fähigkeiten und Minispiele, sowie die Möglichkeit, zwischen Grafik- und Leistungsmodus zu wechseln, sind ebenfalls neu an Bord.

Mehr zum Thema Final Fantasy 7 Remake im Test - Fantastischer Vorgeschmack von Hannes Rossow

14. Like a Dragon: Infinite Wealth

1:55 Like a Dragon: Infinite Wealth - Das sind die ersten Minuten des neuen RPG-Hits

Metascore: 89, User-Score: 8.6, GamerPro-Wertung: 90, Release: 2024, Auch verfügbar auf: Xbox Series, PC

Like a Dragon: Infinite Wealth ist der mittlerweile achte Teil der Yakuza-Reihe. Darin verschlägt es Ichiban Kasuga nach Hawaii, wo ihr mit ihm und euren Verbündeten nicht nur rundenbasierte Kämpfe ausfechtet, sondern auch noch eine ernste Geschichte erlebt, die serientypisch mit viel Humor und skurrilen Charakteren aufgelockert ist.

Nebenher bietet das Spiel noch zahlreiche, unterhaltsame Minispiele, in denen ihr Karten spielt, euch in einer Dating-App versucht, oder mit dem Fahrrad abgefahrene Liefer-Einsätze absolviert.

13. Diablo 3 Ultimate Edition

5:29 Diablo 3: Ultimate Evil Edition - Test-Video zum erweiterten NextGen-Höllentrip

Metascore: 90, User-Score: 7.8, GamePro-Wertung: 91, Release: 2014, Auch verfügbar auf: Xbox Series, PC, Switch

In Diablo 3 wählt ihr aus einer Vielzahl von Heldenklassen, darunter Barbar*innen, Zauberer*innen oder Totenbeschwörer*innen, um euch mit ihnen in bekannter Action-Rollenspiel-Manier in Draufsicht in die Schlacht gegen die Mächte der Unterwelt zu stürzen.

Diese Edition beinhaltet alle bisherigen Erweiterungen, inklusive 'Reaper of Souls' und das 'Necromancer'-Paket, was ein noch reichhaltigeres Spielerlebnis durch zusätzliche Inhalte, Herausforderungen und Charakteroptionen bietet.

12. Monster Hunter World

8:01 Monster Hunter World - 8 Minuten Gameplay aus dem düsteren verfaulten Tal

Metascore: 90, User-Score: 7.7, GamePro-Wertung: 89, Genre: Action-Rollenspiel, Release: 2018, Auch verfügbar auf: Xbox Series, PC

In Monster Hunter World durchstreift ihr verschiedene, weitläufige Ökosysteme und trefft dort auf eine Vielzahl von riesigenMonstern. Als Jäger*in ist es eure Aufgabe, die gefährlichen unter ihnen zur Strecke zu bringen. Dafür müsst ihr für jedes Wesen die richtige Taktik finden und eure Ausrüstung verbessern.

Ihr habt dabei die Wahl, ob ihr alleine, oder in der Gruppe auf Monster-Jagd gehen wollt. Habt ihr alles im Hauptspiel erledigt, wartet mit Monster Hunter World: Iceborne noch ein umfangreiches und ebenso hochgelobtes Addon auf euch.