Divinity: Original Sin 2 - Offiziell für PS4 und Xbox One angekündigt

Divinity: Original Sin 2 ist bislang nur für den PC erhältlich. Das ändert sich allerdings diesen Sommer. Bandai Namco hat via Twitter verkündet, dass das Rollenspiel im August 2018 auch für die PS4 und Xbox One erscheint.

Damit folgt das auf dem PC bereits durch die Decke gefeierte RPG (im Gamestar-Test 93 Punkte) seinem Vorgänger Divinity: Original Sin, das ebenfalls für Konsole erhältlich ist. Einen genauen Release-Termin für Divinity 2 gibt es aber noch nicht.

Seid gegrüßt, Zauberer! Dank unserer neuen Partnerschaft mit Larian Studios wird #DivinityOriginalSin2 diesen August für XB1 und PS4 erscheinen! Macht euch bereit, eines der besten, neuen RPGs dieses Jahrzehnts zu spielen. pic.twitter.com/ksFi95i92f — Bandai Namco DE (@BandaiNamcoDE) April 5, 2018

Was ist Divinity 2 für ein Spiel?

Divinity: Original Sin 2 ist ein Rollenspiel, das insbesondere durch seine enormen spielerischen Freiheiten aus der Fantasy-RPG-Masse heraussticht und uns zum Improvisieren und Experimentieren animiert.

Das Sequel wirft uns in die Welt von Rivellon und steckt uns in die Rollen von einem von sechs Charakteren mit eigenen Hintergrundgeschichten, Persönlichkeiten und Quest-Reihen.

Das Kampsystem ist rundenbasiert und funktioniert nach klassischer Manier, regt aber auch auf dem Schlachtfeld zum Experimentieren an: So können wir nicht nur Angriffe und Zauber wirken, sondern können uns auch die Umgebung zu Nutze machen und Gegner beispielsweise mit Blitzmagie grillen, nachdem wir das Schlachtfeld zuvor via Regenzauber in Wasser getränkt haben.

4-Spieler-Koop & Couch-Koop auf Konsole

Divinity 2 kann entweder alleine oder im Koop gespielt werden. Online können wir mit bis zu drei anderen Freunden durch die Welt ziehen. Lokalen Splitscreen-Koop für zwei Spieler gibt's ebenfalls. Die Benutzeroberfläche des Multiplayers wurde auf der Konsole speziell zugeschnitten.

Weitere Inhalte und Features der PS4 und Xbox One-Version von Divinity: Original Sin sollen in den Wochen und Monaten vor dem Release bekannt gegeben werden.

Für die Veröffentlichung der Konsolenversion verkündet Bandai Namco eine Partnerschaft mit dem belgischen Entwickler Larian Studio, das die PC-Version des Rollenspiels vertreibt.

Divinity: Original Sin 2 - Screenshots ansehen