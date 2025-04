Döner Kebab: Alle kennen die Schrift und das Logo, aber niemand weiß genau, woher sie kommen – jetzt gibt es eine neue Spur

Hier seht ihr das berühmte Döner Kebab-Logo (Bild: Screenshot youtube.com/watch?v=uuM9wr6kRXs).

Wer sich einen Döner holt, bekommt den in der Regel in einem Papier mit Aufdruck. Dieser rote Aufdruck ist mittlerweile legendär und wird sogar auf Shirts verkauft. Aber woher das Bild des Mannes mit dem Dönerspieß eigentlich kommt, war sehr lange völlig unklar. Jetzt gibt es endlich eine neue Info dazu.

Döner Kebab: Woher kommt das Logo? Es wurde in den 1980ern offenbar einfach zusammengeschustert

Darum geht's: Seit einigen Jahren versuchen immer wieder Menschen, die Herkunft des Döner Kebab-Mannes und des zugehörigen Logos zu entschlüsseln. Allerdings ohne Erfolg. Selbst eine ausführliche FAZ-Recherche aus dem Jahr 2020 war zum Scheitern verurteilt.

Nicht einmal die Leute, die die Papier-Taschen oder Logo-Shirts drucken, wissen, woher das Bild stammt und wer es erfunden hat.

Neuer Hinweis aufgetaucht: Der YouTuber Kannemilsch widmet sich in seinen kurzen Videos regelmäßig Alltags-Kulturgut aus Deutschland. Er hat das Döner-Logo bei einer sogenannten KI eingegeben und nach der Schriftart gefragt. Die führte dann wiederum zu Letraset.

Letraset ermöglichte es mit Hilfe der sogenannten Anreibebuchstaben, professionell wirkende Schriften auf simple Art und Weise zu erstellen. Es gab haufenweise Bögen mit unterschiedlichsten Vorlagen und neben Buchstaben auch viele Bilder.

In genau so einem Bogen wurde der YouTuber fündig: Auf dem Letraset-Bogen AA132 prangt ein Bild, das dem Dönermann zum Verwechseln ähnlich sieht. Der hält hier allerdings einen dicken Rollbraten in der Hand. Aber sonst ist es ganz eindeutig unser Mann.

Offenbar wurde der Braten also einfach durch einen Dönerspieß ersetzt und der Typ hat auch noch einen Schnauzbart verpasst bekommen. Ansonsten muss das der Ursprung des Logos gewesen sein, das offensichtlich einfach zusammenkopiert worden war.

Es gibt noch einen Hinweis, der sich allerdings nicht verifizieren ließ: Der Autor des FAZ-Artikels erklärt in den YouTube-Kommentaren, mit einer Person gesprochen zu haben, die laut eigener Aussage für das Erstellen des Logos verantwortlich gewesen sein soll. Sie habe das Logo "damals in den Achtzigern in Düsseldorf für eine Dönerbude verändert". Womöglich kommt der Dönermann also aus Düsseldorf.

Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, wo das Bild und der Schriftzug eigentlich herkommen? Was sagt ihr zu der Spurensuche?