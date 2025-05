Das ist eine der günstigsten Dolby-Atmos-Soundbars, die ich je gesehen habe – starker Sound mit krasser Preis-Leistung!

Diese Soundbar von Ultimea hat nicht nur Dolby Atmos, sondern auch eine beeindruckende Beleuchtung zu bieten.

Immer wenn ich Artikel über Soundbars schreibe oder das Netz nach entsprechenden Angeboten für euch durchforste, steht meistens eine Frage ganz zentral im Mittelpunkt: Hat das Teil Dolby Atmos oder nicht? Denn von der Antwort hängt ab, wie gut der Ton der Soundbar am Ende sein wird, ob ihr euch beim Sound eher langweilt, oder ob er euch ein »Wow« entlockt.

Die Apollo S80 von Ultimea wird das definitiv tun, denn sie ist gerade nicht nur unverschämt günstig, sondern kann neben Dolby Atmos-Sound noch einiges mehr, um euer Heimkino-Erlebnis zu verschönern.

Dolby Atmos für kompromisslosen Surround-Sound

Bei der Apollo S80 handelt es sich um eine 5.1 Soundbar, es gibt also insgesamt fünf Kanäle, über die der Sound ausgespielt wird. Zusätzlich bekommt ihr einen externen Subwoofer an die Hand, der euch den nötigen Bass liefert. So entsteht eine Klangkuppel, die euch umgibt und den Sound von allen Seiten hören lässt.

Erlebt wahren Surround-Sound mit starker Preis-Leistung und lasst euch von der nächsten Film-Explosion vom Sofa hauen.

Eine modulare Soundbar – sowas gibt es?

Tatsächlich könnt ihr diese Soundbar in mehrere Einzel-Lautsprecher aufteilen. Die beiden Enden können einfach abgenommen und separat hochkant aufgestellt werden. Solltet ihr also eher weniger Platz auf dem TV-Tisch haben, könnt ihr so Platz sparen und auch die Sound-Verteilung könnt ihr besser beeinflussen, je nachdem, wie ihr die Lautsprecher platziert. Ihr sehr also: Diese Soundbar gewährt euch maximale Flexibilität.

Stimmige RGB-Beleuchtung für noch mehr Atmosphäre

Und als wäre das noch nicht genug, hat die Apollo S80 auch noch stimmiges Licht zu bieten. Alle Elemente der Soundbar und auch der Subwoofer sind mit RGB-Licht ausgestattet und hüllen euer Wohnzimmer in stimmungsvolles Licht.

Mit der Ulitmea-App könnt ihr die Beleuchtung eurer Soundbar beliebig anpassen.

Die Beleuchtung ist dabei extrem vielseitig: Neben Modi für Filme, Party oder Musik könnt ihr auch die Farben individualisieren und die Helligkeit der Beleuchtung selbst einstellen. Die Lichter können auch mit dem Sound synchronisiert werden, sodass er sich dynamisch daran anpasst und mit Effekt unterstützt. Es handelt sich dabei aber nicht um Ambilight, da das Licht sich nicht mit den Farben eures TVs abstimmen kann.

Ihr wollt es noch günstiger? Diese Soundbar ist der Bestseller auf Amazon

Wenn ihr auf Dolby Atmos und Hintergrundbeleuchtung verzichten könnt, dann kommt ihr auch noch günstiger beim Soundbar-Kauf weg. Bei Budget-Soundbars sticht für mich eine immer besonders heraus: Die Hisense HS2000. Die hat für ihren niedrigen Preis auch einiges an Sound auf dem Kasten. Und auch sie ist gerade noch ein Stückchen günstiger.

Die Ultimea Apollo S80 ist eine fantastische Soundbar, die ihr gerade auch noch mit ganzen 40% Rabatt bei Amazon bekommt. Eine besser Preis-Leistung habe ich schon lange nicht mehr gesehen.