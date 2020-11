Doom Eternal für die Switch hat endlich ein Release-Datum

Stimmt, da war ja noch was! Nachdem es in letzter Zeit sehr, sehr still um die Switch-Version von id Softwares Doom Eternal wurde, hat Publisher Bethesda jetzt das Release-Datum des Ego-Shooters für die Hybridkonsole bekanntgegeben. Und zur großen Freude müssen wir jetzt nicht mehr lange auf den Doom Slayer aka Doomguy warten.

Wann erscheint die Switch-Version? Laut Bethesda bereits am 08. Dezember. Einziger Wermutstropfen: Eine physische Version wird es von Doom Eternal nicht geben, das wurde bereits vor wenigen Tagen bestätigt. Sie war erst geplant, wurde dann aber gestrichen.

Den Trailer zur Switch-Version könnt ihr euch hier anschauen:

Im Gegensatz zu den Versionen auf PS4 und Xbox One soll die Switch wie so oft das Zielen via Bewegungssteuerung ermöglichen. Weitere Neuerungen wird es dem Anschein nach nicht geben.

Mit welcher Technik kommt Doom Eternal auf die Switch? Genau technische Details sind abseits des Trailer-Materials noch nicht bekannt, wir versuchen euch jedoch zum Release einen Ersteindruck zur Spielbarkeit auf der Switch zu bringen. Klar sollte aber sein, dass in erster Linie in Sachen Auflösung und Detailgrad - wie bereits im Trailer zu erkennen - deutliche Abstriche gemacht wurden. Es bleibt spannend, ob ein flüssiges Spielerlebnis geboten wird.

Doom Eternal, ein Kandidat auf den Titel "Spiel des Jahres"

Nicht nur Kollege Hannes konnte Doom Eternal im GamePro-Test begeistern, auch hat es der Ego-Shooter auf die Liste der Spiele des Jahres bei den The Game Awards geschafft. Womit das Spiel begeistert, könnt ihr euch hier durchlesen:

Doom Eternal gemütlich auf der Switch zocken, ist das was für euch? Oder zockt ihr Ego-Shooter lieber auf PS- und Microsoft-Konsolen?