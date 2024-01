53 Jahre/464.517 Stunden: Spieler hat laut seiner PS5 absurde Spieldauer in Shooter investiert und fällt vom Glauben ab

Nach 53 Jahren Spielzeit sollten eigentlich wirklich alle Höllendämonen in Doom Eternal erledigt sein.

Ein PS5-Besitzer wundert sich gerade sehr stark über die Anzeige seiner angeblichen Spieldauer in Doom Eternal. Die Konsole zeigt ihm nämlich an, er habe lockere 464.517 Stunden in dem First Person Shooter von id Software und Bethesda verbracht. Das klingt nicht nur viel, sondern ist es auch. Irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu, aber die Community amüsiert sich natürlich bestens über diesen technischen Fehler.

"53 Jahre und immer noch kein Platin": Doom Eternal-Fan bekommt von seiner PS5 absurde Spieldauer angezeigt

Darum geht's: Stellt euch vor, ihr wollt einfach nur mal kurz nachsehen, wie lange ihr ein bestimmtes Spiel schon gezockt habt. Glücklicherweise schneidet das eure PS5 normalerweise problemlos mit und gibt euch zu allen Spielen zumindest einen groben Überblick (auch wenn sich die Zahlen oft deutlich von den In Game-Timern unterscheiden). Aber dann erlebt ihr eine Überraschung, die sich gewaschen hat.

Hier seht ihr, wieso jemand so lange Doom Eternal spielen wollen könnte:

10:01 Doom Eternal - Test-Video zum Ego-Shooter

So ist es diesem Doom Eternal-Fan ergangen: Er teilt auf Reddit völlig verdattert seine Anzeige der Spieldauer in dem zugegebenermaßen sehr gelungenen Shooter. Aber das Spiel ist noch keine zehn Jahre auf dem Markt, geschweige denn 53. Dementsprechend kann die Anzeige mit den angeblich 464.517 in Doom Eternal verbrachten Stunden nicht richtig sein.

Der Fan schreibt dann auch ungläubig:

"Das ist irgendein Fehler, oder? Ich hab das Spiel nicht so lange gespielt."

Andere Spieler*innen machen Scherze: Selbstverständlich häufen sich unter dem Beitrag diverse Kommentare, die sich über die vermeintlich lange Spielzeit amüsieren. Der Urheber des Posts müsse aus der Zukunft stammen oder wie in Dragon Ball im Raum von Geist und Zeit das Spielen von Doom Eternal trainiert haben.

Am häufigsten kommt aber wohl die Bemerkung, dass es ja schon einigermaßen merkwürdig sei, so viel Zeit in das Spiel investiert und trotzdem immer noch keine Platin-Trophäe abgegriffen zu haben. Natürlich merken einige Fans auch an, dass es Doom Eternal immerhin bereits im Namen trage: Es sei nun einmal darauf ausgelegt, eine kleine Ewigkeit gespielt zu werden.

Aber wie kann es dazu kommen? Offensichtlich handelt es sich hierbei um einen Fehler. Womöglich hat ein Bug dafür gesorgt, dass die Spielzeit als leer abgespeichert wurde. Dann wurde das Ganze offenbar durch die Unixzeit ersetzt, die die vergangene Zeit seit dem Standard-Datum 1. Januar 1970 zählt. So könnte es zumindest zu der abstrusen Anzeige gekommen sein. Eventuell hilft dagegen, das Spiel noch einmal neu zu installieren.

Habt ihr schon einmal ein ähnliches Problem mit der Zeitangabe bei von euch gespielten Spielen gehabt? In welchem Titel habt ihr die meiste Zeit verbracht?