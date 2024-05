Dieser gefeierte Anime spielt in der Steinzeit und ab heute gibt es ihn auch auf Netflix

Ein Hoch auf die Wissenschaft!

Es ist schon einige Jahre her, seitdem der Anime Dr. STONE erschienen ist. Damals wie auch heute kann uns der Hit mit seinem einzigartigen Mix aus steinzeitlichen Bedingungen und wissenschaftlichem Fortschritt begeistern. Nun ist es so weit, dass Netflix die erste Staffel von Dr. STONE in sein Sortiment aufnimmt.

Erste Staffel von Dr. STONE ab heute auf Netflix

Ab wann ist die Serie verfügbar? Ab heute, den 1. Mai 2024, könnt ihr die erste Staffel auf Netflix schauen.

Wie sieht es mit den Folgestaffeln aus? Ob noch weitere Staffeln dazukommen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Auf Crunchyroll sind alle drei bisher erschienen Staffeln verfügbar.

Gibt es die Folgen auf Deutsch? Ihr könnt die erste Staffel sowohl mit japanischer als auch deutscher Sprachausgabe schauen.

Worum geht es in Dr. STONE?

1:42 Trailer zur ersten Staffel des Steinzeitanime Dr. STONE

Genre: Shōnen, Drama, Comedy

Shōnen, Drama, Comedy Folgen: 24 Folgen in Staffel 1

24 Folgen in Staffel 1 Folgenlänge: ca. 24 Minuten

Ein mysteriöser Lichtblitz lässt unsere moderne Welt versteinern. Als unser Protagonist Senkū nach 3.700 Jahren aufwacht, muss er daher feststellen, dass sich die Welt völlig verändert hat und sich wieder im Stadium der Steinzeit befindet. Daraus ergibt sich für Senkū folgende Aufgabe:

Er möchte die restlichen versteinerten Menschen aus ihrem Zustand befreien und dafür muss er die Wissenschaft vorantreiben. Ziemlich schwierig, da er von Null anfangen muss. Natürlich dürfen beim Wiederaufbau der menschlichen Zivilisation keine Widersacher nicht fehlen, die sich Senkū und dem wissenschaftlichen Fortschritt entgegenstellen.

Ob ihr nun zum ersten Mal einen Blick auf die faszinierenden Experimente von Dr. Stone werfen wollt oder euch abermals in der steinzeitlichen Welt begebt, ihr könnt dies also ab jetzt auch auf Netflix tun. Das ist besonders erfreulich, weil das Setting noch völlig unverbraucht ist und eine Abwechslung zu sonstigen Shōnen-Anime bietet.

Wie gefällt euch Dr. STONE? Wollt ihr den Steinzeit-Hit auf Netflix schauen?