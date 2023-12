Dragon Age 4: Bioware veröffentlicht Spielwelt-Teaser und verrät Enthüllungs-Zeitraum

Dragon Age: Dreadwolf war lange Zeit in der Versenkung verschwunden.

Dragon Age: Dreadwolf, der vierte Teil von Biowares RPG-Reihe, war lange Zeit in der Versenkung verschwunden. Jetzt gibt es endlich ein neues Lebenszeichen. Denn pünktlich zum Dragon Age-Day, der traditionell Anfang Dezember stattfindet, haben die Entwickler einen kurzen Teaser für die Spielwelt Thedas veröffentlicht.

Und der hält gerade für Fans der Lore des Spiels einige bekannte Namen bereit, die man allerdings nicht selbst in den Spielen besuchte. Nun sind sie offenbar "echte" Orte im Spiel, die Karte verrät dabei unter anderem:

Antiva

Treviso

Rivain

Anderfels

Weisshaupt

Den kompletten Teaser mit den Locations könnt ihr euch hier anschauen:

0:48 Dragon Age: Dreadwolf – Neuer Teaser zeigt erste Impressionen aus der Spielwelt Thedas

Nächsten Sommer gibts die volle Dreadwolf-Packung

Neben den Örtlichkeiten hält der Thedas-Teaser aber noch eine weitere spannende Info bereit. Denn Bioware grenzt den Enthüllungszeitpunkt des kompletten Spiels auf Sommer 2024 ein.

Dann werden wir hoffentlich endlich einen ausführlichen Blick auf das RPG. Die wohl drängendste Frage – nämlich die nach dem Release-Datum – wird Bioware dann übrigens ebenfalls beantworten, wie aus einem aktuellen Blog-Beitrag zum Spiel hervorgeht.

Das letzte Lebenszeichen von Dragon Age: Dreadwolf ist mittlerweile schon fast ein ganzes Jahr her. Anfang 2023 tauchten angebliche Gameplay-Leaks des Rollenspiels auf, die vermuten ließen, dass sich das Gameplay an die aktuellen God of War-Spiele anlehnen könnte. Bioware äußerte sich damals nicht dazu, ob das fertige Spiel tatsächlich GoW-Parallelen hat, werden wir also spätestens im Sommer 2024 erfahren.

Langsam aber sicher wird es auch Zeit. Die Ankündigung des RPGs liegt mittlerweile schon fünf Jahre zurück, damals wurde der Titel – damals noch ohne konkreten Namen – im Rahmen der Game Awards angekündigt. Seitdem gab es nur sporadische Infohäppchen zum Spiel.

Wie gefällt euch der Thedas-Teaser?