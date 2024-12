Dragon Age: The Veilguard - Patch 4 bringt neue Option für Charakter-Editor und schenkt euch die Rüstung eines beliebten DA2-Charakters

Für Dragon Age: The Veilguard gibt es wieder ein paar Sachen geschenkt.

Wie jedes Jahr findet auch diesmal am 4. Dezember der Dragon Age-Tag statt, der alles rund um die Fantasy-RPG-Reihe feiert. Auch Entwickler BioWare selbst macht dabei mit und hat zum Anlass einiges für Dragon Age: The Veilguard im Gepäck. Unter anderem könnt ihr jetzt im Look von Hawke rumlaufen.

Patch 4, Eigenständiger Charaktereditor und Gratis-Rüstung

In einem neuen Blogeintrag hat BioWare genauer vorgestellt, worauf Fans sich heute freuen können. So soll etwa im Verlauf des Tages Patch 4 erscheinen. Der bietet unter anderem ein neues Tool, um Fotos von den Zwischensequenzen des Spiels zu machen und eine ganze Reihe Bug-Fixes.

Für Qunari-Spieler*innen dürfte aber vor allem die Anpassung am Charaktereditor interessant sein: Ebenfalls mit dem Patch sollen nämlich neue Teints für das gehörnte Volk ins Spiel kommen. Wir drücken die Daumen, dass auch ein paar raue Stirnwölbungen dabei sind!

1:24:12 Kontroversen um Dragon Age 4: Ist das noch Bioware?

Autoplay

Apropos Charaktereditor, von dem erscheint zusammen mit Patch 4 jetzt auch eine eigenständige Version im Store. Das heißt alle, die das Spiel noch nicht besitzen, können trotzdem ihren Rook erstellen. Wer sich das Spiel später auf der gleichen Plattform holt, kann den Charakter auch direkt übertragen.

Last but not least gibt es auch ein paar neue Cosmetics geschenkt: Genauer gesagt bekommt ihr mit dem Release von Patch 4 nämlich die Rüstung, Körperbemalung und die typische Gesichtsbemalung von Dragon Age 2-Protagonist*in Hawke geschenkt.

So sieht das Ganze dann aus:

Hawkes blutigen Strich über der Nase könnt ihr jetzt auch eurem Rook verpassen.

Um euch die kosmetischen Gegenstände zu schnappen, müsst ihr lediglich Patch 4 runterladen, dann könnt ihr das Outfit und die Bemalungen direkt im Leuchtturm anlegen. Zuvor müsst ihr nur die Quest "Die singende Klinge" abgeschlossen haben.

Zum Abschluss hat BioWare auch noch einen Ausblick auf eine Infografik geteilt, die die wichtigsten Entscheidungen der Spieler*innen umfasst. Hättet ihr zum Beispiel damit gerechnet, dass nur die Hälfte von euch jemals mit Assan geknuddelt hat? Wir nicht! Die komplette Infografik soll später auf den Social Media-Kanälen von BioWare verfügbar sein.

Was sagt ihr zum neuen Hawke-Look? Gibt es einen anderen Charakter, dessen Kleidung ihr gerne im Spiel sehen würdet?