Dragon Age: The Veilguard: Die besten Inquisitor-Entscheidungen - Diese Auswirkungen hat eure Wahl

Direkt zu Beginn von Dragon Age: The Veilguard erstellt ihr nicht nur euren Charakter Rook, sondern auch den Inquisitor oder die Inquisitorin aus dem letzten Teil. Dabei könnt ihr nicht nur das Aussehen wählen, sondern auch einige der Entscheidungen aus Dragon Age: Inquisition übernehmen. Wie sie sich auswirken und was die besten Entscheidungen sind, lest ihr hier.

Hinweis: Dieser Artikel befindet sich noch im Aufbau. Wir konnten bisher nicht alle möglichen Optionen ausführlich testen, ergänzen diesen Artikel aber, sobald wir mehr wissen.

Mit wem sollte der Inquisitor/die Inquisitorin eine Romanze haben?

Mit welchem Inquisition-Companion der Inquisitor beziehungsweise die Inquisitorin eine Romanze eingehen konnte, hängt vom gewählten Geschlecht und teils vom Volk ab:

Männlicher Inquisitor: Cassandra, Dorian, Josephine, Iron Bull

Cassandra, Dorian, Josephine, Iron Bull Weiblicher Inquisitor : Blackwall, Sera, Josephine, Iron Bull, Cullen (nur Mensch oder Elfe)

: Blackwall, Sera, Josephine, Iron Bull, Cullen (nur Mensch oder Elfe) Weiblicher elfischer Inquisitor: Solas

Solas Weiblicher elfischer oder menschlicher Inquisitor: Cullen

Die Wahl hat dabei in den meisten Fällen in The Veilguard keine allzu große Auswirkung. Der romantische Partner wird lediglich in ein paar Sätzen erwähnt.

Eine Ausnahme bilden hier nur zwei Romanzen: die mit Solas und einem weiteren Companion. Da es sich dabei aber um leichte Spoiler zur Story und auftretenden Charakteren handelt, packen wir die Information hinter einen Spoilerkasten.

Warnung: Der folgende Absatz enthält Spoiler Dorian Pavus: Da Dorian tatsächlich in Veilguard auftaucht, treffen er und der Inquisitor am Ende auch aufeinander. Hier können wir in einem Gespräch hören, wie Dorian das Kosewort "Amatus" benutzt, weitere Auswirkungen gibt es aber nicht. Solas: Da Solas eine große Rolle in der Story spielt, spricht die Inquisitorin ihre Beziehung zu ihm mehrfach an. Ihr könnt sie sogar überzeugen, die Romanze wiederaufnehmen zu wollen. Und auch Solas selbst wird im Spielverlauf anders über die Inquisitorin reden, wenn er eine Beziehung mit ihr hatte. Habt ihr eine bestimmte Antwortoption bei der letzten Entscheidung des Spiels freigeschaltet, ändert sich auch hier der Dialog. Direkte Gameplay-Auswirkungen gibt es aber nicht.

Wollt ihr die meisten einzigartigen Dialoge erleben, solltet ihr eine Romanze mit Solas wählen. Andernfalls könnt ihr nach eurer Präferenz wählen, am Gameplay ändert sich nichts.

Inquisition auflösen oder der Kirche übergeben?

Am Ende des Dragon Age Inquisition-DLCs Eindringling konnten Spieler*innen wählen, ob die Inquisition offiziell aufgelöst werden soll oder unter die Führung der andrastischen Kirche gestellt wird. Das sollte verhindern, dass die Organisation unterwandert wird oder unkontrolliert an Macht gewinnt. Selbst wenn ihr euch für die Auflösung entschieden habt, besteht die Inquisition aber im Geheimen weiter, nur eben kleiner.

Entsprechend konnten wir bei dieser Wahlmöglichkeit bislang nur wenig Unterschiede feststellen. Es scheint auf jeden Fall keinen Einfluss auf die Stärke der Inquisition zu haben und auch die Frontberichte des Inquisitors/der Inquisitorin bleiben gleich.

Solas aufhalten oder vor sich selbst retten?

Am Ende des Eindringling-DLCs konntet ihr Solas gegenüber klarstellen, ob ihr ihn mit allen Mitteln aufhalten wollt oder noch daran glaubt, dass er gerettet werden kann.

Diese Entscheidung wirkt sich nicht wirklich in Veilguard aus, lediglich ein paar Dialogzeilen des Inquisitors/der Inquisitorin ändern sich. Auch hier könnt ihr also frei wählen, ohne etwas zu verpassen.