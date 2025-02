"Völlig überrascht" - PS Plus-User freuen sich übers März 2025-Lineup und wundern sich, dass fast neues RPG dabei ist

Dragon Age: The Veilguard landet überraschend bei PS Plus.

Sony hat am 26. Februar wie erwartet die neuen PS Plus Essential-Spiele für den März 2025 vorgestellt und die haben es wirklich in sich. Unter anderem bekommen alle Abonnent*innen nämlich das erst im Oktober 2024 veröffentlichte Dragon Age: The Veilguard quasi gratis.

Die PlayStation-Community zeigt sich einerseits ziemlich überrascht, andererseits aber auch hocherfreut ob dieser Ankündigung. Zur Freude mischt sich allerdings auch eine ordentliche Portion Bitterkeit all jener, die das Rollenspiel zum Vollpreis gekauft haben.

Dragon Age kommt nur vier Monate nach Release ins Abo

Das ist passiert: Sony hat monatlichen PS Plus Essential-Spiele, die im März 2025 Teil des Abos werden, vorgestellt. Es handelt sich dabei um:

Dragon Age: The Veilguard

Sonic Colors: Ultimate

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Während es sich bei Sonic und TMNT um zwei Titel des Kalibers handelt, den man im Abo erwartet, passt Dragon Age: The Veilguard überhaupt nicht ins Schema. Das BioWare-Rollenspiel war nämlich nach knapp zehn Jahren Entwicklung erst am 31. Oktober 2024 erschienen.

In der Regel sind selbst die Top-Titel meist schon mehrere Jahre auf dem Markt. Ausnahmen sind natürlich Day-One-Releases und Sportspiele, die öfter mal kurz vor dem Release des Nachfolgers im Abo landen.

Entsprechend überrascht zeigt sich auch die Community, etwa unter einem Reddit-Post, in dem die neuen Spiele diskutiert werden können:

Mehrere User geben an, dass sie schon seit dem Release mit dem Gedanken spielen, The Veilguard zu kaufen und nur auf einen größeren Rabatt gewartet haben. Dass sie es jetzt quasi "umsonst" bekommen, trifft sich da natürlich bestens.

Das Rollenspiel steht auf Metacritic bei ordentlichen 82 Punkten und konnte im GamePro-Test eine Wertung von 92 einfahren. Dennoch war der Titel offenbar nicht besonders erfolgreich und konnte die Erwartungen von Publisher EA nicht erfüllen. Dass Dragon Age aber so schnell bei PS Plus landet, war trotzdem nicht abzusehen.

Es gibt auch Kritik: Neben den vielen erfreuten Stimmen gibt es auch einige Spieler*innen, die von der Entscheidung enttäuscht sind. Sie haben The Veilguard beim Release zum Vollpreis gekauft oder das RPG kürzlich im Sale erworben und fühlen sich jetzt ein wenig hinters Licht geführt.

Wer vor gerade mal vier Monaten knapp 80 Euro für das Spiel ausgegeben hat, darf jetzt zusehen, wie es alle anderen für gerade mal 9 Euro (Preis für einen Monat PS Plus Essential) bekommen. Da überlegt man sich den Kauf beim nächsten Mal sicherlich zweimal.

Wie steht ihr dazu? Freut ihr euch, dass Dragon Age ins Abo kommt oder ärgert ihr euch, dass ihr das Spiel gekauft habt?