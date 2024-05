Dragon Age: Dreadwolf muss endlich schaffen, was die Reihe bisher nicht hinbekommen hat - Hüte, die nicht grottenhässlich sind

Nicht gerade schmeichelhaft: Solas und Cassandra mit seltsamen Deckeln auf dem Kopf.

Die Dragon Age-Reihe hat viel Erinnerungswertes hervorgebracht: ein spannendes, eigenständiges Universum, bewegende Storys, vielschichtige Charaktere – und die scheußlichste Hut-Kollektion, die wir je in Rollenspielen gesehen haben.

Dass ich kaum eine Kopfbedeckung finde, mit der sich mein Charakter raus trauen kann, zieht sich von Origins bis zu Inquisition durch. Mit Dreadwolf könnte BioWare Fans endlich für Jahre der Hut-Wut und des Helm-Frusts entschädigen. Falls die Entwickler*innen das überhaupt wollen …

Modesünden in Thedas

Story-Tiefe und schwerwiegende Entscheidungen mal beiseite: Zu Rollenspielen gehört für mich daneben auch ganz unbedingt der optische Aspekt. Mir ist es wichtig, eine coole Spielfigur zu erstellen und ihr schicke Outfits zu verpassen.

Und ich will gar nicht behaupten, die Dragon Age-Reihe verfüge nicht über ein paar stylische Ausrüstungsteile, aber die Kopfbedeckungen gehören eben definitiv nicht dazu. Ich meine: Wer sich gerne mal einen abgeschnittenen Trichter, eine Badekappe, eine Schultüte oder einfach einen unförmigen Deckel aufs Haupt setzen mag, wird hier glücklich werden. Alle anderen…

Einen Vorteil hat die Hut-Misere natürlich: Charaktere, die ich nicht mag, kann ich einfach mit Modesünden bestrafen, zumindest in Origins und Inquisition. In Dragon Age 2 bringen die Party-Mitglieder nämlich ihre eigenen, nicht veränderbaren Outfits mit – und sie wissen schon, warum.

Weil Samara Blackwall nicht mag, musste er diese Maske tragen.

Ich bin in allen drei Spielen schon überglücklich, wenn ich mal eine relativ neutrale Kapuze finde. Generell werde ich Kopfbedeckungen aber lieber schnell bei Händlern los oder nutze sie nur zum Schutz und verstecke sie mit einer Einstellungsoption.

Das Thema ist in der DA-Community ein alter Hut

Natürlich bin ich bei Weitem nicht die Erste, der die modischen Verirrungen aufgefallen sind. Das Thema kocht seit Jahren immer wieder in der Community hoch und bezieht sich auf alle drei Spiele. Hier nur einige Beispiele:

"Ich halte die Kopfbedeckungen in diesem Spiel nicht aus . ” (Dragon Age-Reddit)

” (Dragon Age-Reddit) “Ich würde mir wirklich wünschen, die Helme wären nicht so verdammt hässlich.” (GameFAQs zu Inquisition)

"Dragon Age 2 hat das hässlichste Helm-Design für den Hauptcharakter.” (fextralilfe-Forum)

“Ich hasse Helme.” (Game FAQs zu Origins)

Es gibt außerdem PC-Mods, die Helme anpassen und Top-Listen zu den schlimmsten Hüten der Reihe.

Findet das Mode-Desaster mit Dreadwolf wohl ein Ende?

Dass die Helm-Auswahl auch für den dritten Teil, Inquisition, immer noch so auffallend unästhetisch ausfällt, kann eigentlich schon fast kein Zufall sein. Womöglich hat BioWare sich beim Designen der Hut-Mode so richtig ins Fäustchen gelacht.

Die Entwickler*innen zeigen aber auch immer wieder, dass die Community-Memes keinesfalls an ihnen vorbeigehen. So beispielsweise bei der Game of the Year-Nominierung des dritten Teils, bei dem BioWare anschaulich präsentiert, warum "Leute das Spiel wirklich spielen".

Es wäre also nicht undenkbar, dass BioWare allein wegen des Running Gags an den peinlichen Deckeln festhält. Und ganz ehrlich: Witzig ist es ja schon irgendwie. Ich wünsche mir für Dreadwolf daher eine ausgewogene und umfangreiche Mischung: coole Helme, schicke Diademe, Kapuzen und Hüte, aber auch die Meme-Kollektion. Schon allein, um sie den Charakteren aufzuziehen, die ich nicht ausstehen kann.

Was sagt ihr zu den Hüten aus Dragon Age?