Dragon Age: Zwischen Inquisition und Veilguard ist viel passiert - Wir verraten euch, was Varric und Co. getrieben haben

Varric war die letzten Jahre nicht untätig, wie alle wissen, die den Comic The Missing gelesen haben.

Dragon Age: Inquisition, der dritte Teil der Reihe, ist bereits vor zehn Jahren erschienen. Im Herbst 2024 wird die Reihe endlich mit dem neuen Ableger The Veilguard fortgeführt, der die Story weitererzählt. Allerdings waren Varric, Späherin Harding und Co. in der Zwischenzeit alles andere als untätig.

Wer wissen will, was sie erlebt haben oder was weitere Veilguard-Figuren bisher getrieben haben, muss allerdings lesen. Ihre Geschichten stecken nämlich im Comic The Missing und dem Kurzgeschichtenband Tevinter Nights. Für den Fall, dass ihr euch nicht selbst in diesen vergraben wollt, fassen wir das Wichtigste hier für euch zusammen.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel erhält Spoiler zum Ende von Dragon Age: Inquisition und Hintergrundinfos zu The Veilguard-Begleiter*innen.

Varric und Harding auf der Jagd

Im Gameplay-Trailer zu Dragon Age 4 haben wir bereits erlebt, wie Varric Tethras gemeinsam mit Späherin Lace Harding und Hauptfigur Rook auf der Jagd nach Solas ist. Zur Erinnerung: Solas ist der uralte, mächtige Elfenmagier, der sich in die Inquisition eingeschmuggelt hatte, nur um am Ende alle zu verraten und zu einer Bedrohung für die bekannte Welt zu werden.

Wir sehen Varric, Harding und Rook in der Tevinter-Hauptstadt Minrathous, wo sie die Magier-Detektivin Neve Gallus zurate ziehen, die uns in The Veilguard als Begleiterin zur Seite stehen wird:

20:22 Dragon Age: The Veilguard - Hier sind 20 Minuten Gameplay vom Anfang des Spiels

Der Dragon Age-Comic The Missing verrät die Vorgeschichte

Im 2023 erschienen Comic The Missing erfahren wir, wie die beiden Zwerge dort gelandet sind, nämlich über einige Umwege. Varric und Harding haben sich direkt nach den Ereignissen aus dem Inquisition-DLC "Eindringling" zusammengetan, um Solas zu verfolgen.

Dabei legen sie eine ordentliche Tour von den monsterverseuchten Tiefen Wege über Vyrantium und den chaotisch-surrealen Arlathan-Wald zurück, um schließlich in Minrathous zu landen. Eine Frage, die sich währenddessen die ganze Zeit stellt, ist, was es mit den Venatori-Kultisten auf sich hat. Über die stolpern die beiden nämlich fast bei jedem Schritt.

Nachdem Varric und Harding lange Zeit rätseln, ob es eine Verbindung zwischen Solas und den Kultisten gibt, stellt sich am Ende heraus, dass sie selbst diese Verbindung sind. Die Venatori waren nämlich ebenfalls auf der Jagd nach Solas, der ihnen ein wichtiges Artefakt gestohlen hat – und haben sich dabei an die Fersen der Zwerge geheftet, was sie am Ende tatsächlich ihrem Ziel sehr nahe gebracht hat.

In Minrathous ist der Elfenmagier dann schließlich für alle zum Greifen nah. Dafür sorgt ein Tipp von Neve Gallus, die ebenfalls bereits in The Missing einen Auftritt hat. Letztendlich müssen Varric und Harding sich aber entscheiden, ob sie ihren alten Bekannten schnappen oder eine Gruppe von Solas befreiter Elfensklaven retten wollen, die von Venatori gestellt werden.

Natürlich wählen die beiden guten Seelen Letzteres, sodass Solas ihnen durch die Lappen geht. Aber das verzögert die Gegenüberstellung mit ihm nur, wie wir ebenfalls im Gameplay-Trailer sehen.

In diesem Trailer seht ihr noch mal alle neuen Companions:

2:07 Neuer Dragon Age 4-Trailer ist da und nennt Release-Zeitraum von The Veilguard

Weitere wichtige Figuren in The Missing

Im Comic trifft das Zwergengespann übrigens noch weitere Figuren, die den beiden auf ihrem Weg helfen und inzwischen auch für The Veilguard bestätigt wurden, nämlich Antoine, Evka, Strife und Irelin. Bei ersteren beiden handelt es sich um Graue Wächter, die in den Tiefen Wegen mit von der Partie sind.

Strife und Irelin gehören zum Elfenvolk und Letztere außerdem wie Begleiterin Bellara zur Fraktion der Schleierspringer.

Noch nicht bestätigt für The Veilguard sind dagegen die beiden Krähen von Antiva, die ebenfalls in The Missing auftreten, nämlich Viago und Teia. Da sie aber ebenfalls hier eingeführt werden und im Umfeld von Begleiter Lucanis eine Rolle spielen, könnte es gut sein, dass wir sie ebenfalls im Spiel treffen werden.

Neve und Lucanis im Kurzgeschichtenband The Missing

Die beiden Veilguard-Companions Neve und Lucanis haben außerdem jeweils eigene Storys im Buch Tevinter Nights. Detektivin Neve führt in The Streets of Minrathous eine Ermittlung im Venatori-Umfeld durch. Dabei zeigt sie sich als clever, unnachgiebig und mutig. Vielleicht sogar ein bisschen zu mutig, denn ihr Vorpreschen im Alleingang geht fast nach hinten los.

Lucanis spielt dagegen die Hauptrolle in The Wigmaker Job und soll in dieser Story gemeinsam mit seinem Cousin Illario ein Attentat auf einen berühmten Perückenmacher mit sadistischer Ader durchführen. Die Mission, die auf einer riesigen Party stattfindet, läuft allerdings ziemlich aus dem Ruder, unter anderem, weil es Lucanis nicht nur um den Auftrag, sondern auch um Gerechtigkeit geht.

Besonders spannend ist seine Hintergrundgeschichte aus zwei Gründen: Erstens hat er eine interessante Begegnung mit einem Dämon, zweitens steht zur Debatte, ob er seiner Großmutter Caterina als erster Talon (Anführer*in der Krähen) nachfolgen wird.

In einer weiteren Story aus dem Buch, Eight Little Talons, erleben wir dann auch die resolute Caterina in Aktion, gemeinsam mit den zuvor erwähnten Assassinen Viago und Teia an ihrer Seite. Sie behaupten sich gemeinsam gegen ein Komplott, das seine Wurzeln in der Organisation hat.

Wusstet ihr, dass es Geschichten darüber gibt, was zwischen Inquistion und The Veilguard passiert ist oder dachtet ihr, der Übergang wäre nahtlos?