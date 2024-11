Die Dragon Age: The Veilguard-Heldentruppe hätte fast in einem Drachen U-Boot gelebt - So sehen die verworfenen Design-Ideen aus

Wie es Rook und den Companions wohl unter Wasser gefallen hätte?

In Dragon Age: The Veilguard versammelt Hauptfigur Rook eine bunte Truppe im Leuchtturm. Das schwebende Areal im Nichts mit den einzelnen Gebäuden und Companion-Zimmern macht ordentlich was her, aber während der Entwicklungsphase gab es noch ganz andere Ideen – und manche sind wirklich spektakulär!

Das Artbook zeigt nicht nur, wie sich die Entwürfe über die Zeit verändert haben, sondern verrät auch etwas über die Intentionen bei der Design-Anpassung.

Ein U-Boot in Drachenform für die Schleierwacht aus Veilguard

Das Artbook gibt uns einen Eindruck davon, wie etwa ein U-Boot ungefähr hätte aussehen können. Natürlich handelt es sich dabei um Konzeptzeichnungen, die noch etwas vom Look des RPGs abweichen. Zudem gab es ganz unterschiedliche Ideen, wie etwa eine Drachen- oder Seemonster-Form.

Der Kommentar von Reddit-User PugThatNeedsHugs unter einem Post zu den verworfenen Designs gibt euch einen Eindruck davon. Dazu schreibt der User: "Nun, offensichtlich hat das Art Team ein komplettes Boot/Drachen U-Boot/bewegliche Krabben-Schloss-Basis als Konzept gemacht. Ich fühle mich besonders des Drachen U-Boots beraubt."

Die Entwicklung: vom Segelschiff zum Drachen U-Boot

Der Entwicklungsgeschichte des Hub-Areals sind gleich mehrere Seiten im Artbook gewidmet. Die erste Idee drehte sich noch um ein relativ gewöhnliches Schiff, um Rook und die Crew in Thedas mobil zu machen. Dabei stieß das Entwicklerteam aber relativ schnell auf ein Problem:

Ein massives Segelschiff ist ganz schön auffällig und The Veilguard sollte ursprünglich ein Spionage-Thema haben. Aus diesem Konflikt entstand der Gedanke, das Gefährt unter Wasser zu verstecken. Da stießen die Entwickler*innen auf die nächste Herausforderung: U-Boote passen nicht wirklich in das Fantasy-Universum aus Dragon Age.

Daher brauchte das Unterwasserfahrzeug ein Tarn-Design, das sich besser einfügte. So entstanden die Drachen-Looks, die ihr im Reddit-Kommentar sehen könnt. Das U-Boot hatte sogar schon einen Namen, nämlich "Dumat" und einige Entwürfe zeigen unterschiedliche Ideen für den Aufbau mit Räumen wie Brücke, Messe, Kapitänskabine und einen mysteriösen Antrieb, der mit allerlei Dingen "gefüttert" werden musste.

Da hörte es mit den Ideen aber noch keineswegs auf!

Auch eine Unterwasser-Villa war zwischenzeitlich mal im Gespräch und diese hätte in manchen Entwürfen auf dem Rücken einer riesigen Kreatur gethront. Die ähnelt einer Krabbe, aber auch ein gigantisches Konstrukt stand zur Debatte. Jedenfalls hätten wir immer nur mal einen ganz kurzen Blick auf das Wesen erhaschen sollen.

Letztendlich wurde das ganze Meeres-Thema aber zugunsten des Leuchtturms verworfen. Dieser macht sich mit seinem Mix aus surrealem und gemütlichem Design schon ziemlich gut in der Welt von The Veilguard. Zudem passt auch die Verbindung zu Solas gut in die Story.

Eine kleine Hommage an das Meer ist aber wohl trotzdem geblieben: Rooks Meditationszimmer hat einen Unterwasser-Ausblick. Durchs Fenser können wir Fische beobachten.

Wir würden uns trotzdem wünschen, dass die Idee vom Drachen U-Boot oder der Unterwasservilla auf einem Seemonster nicht endgültig in den Untiefen der Design-Ablage begraben wird, sondern in einem weiteren Ableger Verwendung findet.

Wie gefällt euch der Leuchtturm-Hub und was haltet ihr von den alternativen Ideen? Wünscht ihr euch, dass sie irgendwann noch Verwendung finden?