Dragon Age: The Veilguard lässt mich das Aussehen meiner Rüstung anpassen, aber eine Sache nervt dabei!

So guckt Samara, wenn sie wieder mal mit ihrem Einkauf in The Veilguard nicht zufrieden ist.

In Rollenspielen liebe ich es einfach, meine eigene Hauptfigur zu erschaffen und ihr den Style zu verpassen, der meiner Meinung nach gut zu ihr passt. Bei so manchem Titel habe ich daher sogar auf gute Rüstwerte verzichtet – aus reinen Stilgründen.

Das ist in Dragon Age: The Veilguard nicht nötig, denn das praktische Transmog-System lässt mich die beste Montur anziehen und dabei das Aussehen der hübschesten Klamotten übernehmen. Bei Händlern kann ich sogar jede Menge kosmetische Outfits kaufen. Aber genau dabei fange ich immer wieder an zu fluchen, weil mir ein wichtiges Quality of Life-Feature fehlt.

The Veilguard bietet viele praktische Features, aber ein wichtiges fehlt

Im Ausrüstungsbildschirm wähle ich, welche Rüstung Rook tragen soll. Finde ich neue Monturen, kann ich diese hier direkt auf Knopfdruck vergleichen und wahlweise anlegen.

Die optische Anpassung nehme ich dagegen im Leuchtturm-Hub an der Kommode vor. Hier kann ich das Aussehen aller bereits gefundenen oder gekauften Outfits auf meine tatsächlich getragene Rüstung übertragen.

Auch bei Rooks Freizeitkleidung für den Leuchtturm habe ich die komplette Auswahl. Richtig gut gefällt mir, dass ich dabei weder durch die Klasse, noch durch meine Fraktion eingeschränkt bin, sondern für meine Rook wählen kann, was meiner Meinung nach optisch am besten zu ihr passt.

Überraschungen sind beim Shoppen vorprogrammiert

Aber jedes Mal, wenn ich das Sortiment von Händlern nach neuen schicken Outfits durchstöbere, stoße ich auf dasselbe Problem: Am Verkaufsstand werden mir lediglich ganz kleine Bildchen angezeigt, die nur Kragen- bis Bauchbereich der Monturen zeigt. Eine komplette Vorschau für die Klamotten fehlt.

Der Rest ist also meiner Fantasie überlassen und ich bin daher gezwungen, mehr oder weniger nach Gefühl zu kaufen. Um mir anzuschauen, wie das neue Teil dann tatsächlich an Rook aussieht, muss ich erst mal in den Leuchtturm zurückreisen, um dort dann das entsprechende Aussehen an der Kommode auszuwählen.

Nicht selten gibt’s dabei eine Überraschung, weil das Kleidungsstück nicht so aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe. Erst an der Kommode bemerkte ich Dinge wie einen weiten Umhang, auffällige Beinaufnäher, goldene Accessoires, einen ausgestellten Schnitt oder einen, der richtig viel Haut zeigt. Diese Details sind mir bei der Miniaturansicht verborgen geblieben.

Wenn ich Glück habe, ist mal eine positive Überraschung dabei und ein eher unauffälliges Kleidungsstück oder eins, bei dem ich vorher unsicher war, gefällt mir dann doch richtig gut. Oft denke ich aber auch: “Wow, das war rausgeschmissenes Geld.” Anfangs war ich manchmal fast pleite, weil ich alle kosmetischen Outfits gekauft habe. Wer das vermeiden will, kann nach der Anprobe im Leuchtturm lediglich neu laden.

BioWare kann das leicht beheben

Ich hoffe, dass BioWare da mit einem Patch noch mal nachbessert. Eine vergrößerbare Vorschau der Outfits, auf der die komplette Montur und nicht nur der obere Bereich sichtbar ist, würde bereits enorm helfen. Noch besser wäre es natürlich, Rook die Sachen direkt anprobieren zu lassen, also wie im Leuchtturm an der Kommode.

Samara Summer Samara ist großer Rollenspielfan und erst dieses Jahr mit reichlich Verspätung in die Dragon Age-Reihe eingestiegen. Inzwischen hat sie jedoch alle Ableger samt DLCs gezockt und sogar Comics und Bücher gelesen. Zu den anderen RPGs, die bei ihr hoch im Kurs stehen, gehören unter anderem Baldur's Gate 2 und 3.

Generell habe ich auch ohne das fehlende Feature viel Spaß mit dem Transmog-System. Es motiviert mich, neue Cosmetics bei Händlern freizuschalten und dafür die Fraktionen zu leveln – auch wenn meine Rook mittlerweile schon so einige Fehlkäufe im Schrank hat. Klamotten lassen sich ja nicht einmal mehr weiterverkaufen!

Fehlt euch eine vernünftige Vorschau-Ansicht bei den Händlern auch oder ist euch die Optik vielleicht gar nicht so wichtig?