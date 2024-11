Dragon Age: The Veilguard - Diesen Tipp für die Händler im Spiel hätten wir gerne schon früher bekommen

Das ist der Fraktionshändler der Krähen von Antiva in Treviso.

In Dragon Age: The Veilguard trefft ihr auf unterschiedliche Arten von Händlern. Da wären die "normalen" Verkäufer*innen mit ihren Ständen, die ein sehr begrenztes Sortiment führen und die Fraktions-Händler, die im Verlauf immer mehr anbieten, wenn ihr es richtig anstellt.

Wir verraten euch, wie ihr bei diesen am sinnvollsten kauft und verkauft und geben euch noch ein paar weitere Infos und Tipps an die Hand.

Wertgegenstände verkaufen: Diesen Fehler solltet ihr vermeiden

Dinge verkaufen könnt ihr in Dragon Age: The Veilguard nur bei den Fraktionshändlern, also beispielsweise dem Verkäufer im Hauptquartier der Krähen, den ihr oben im Bild seht. Außerdem könnt ihr nicht einfach mal Ausrüstung loswerden, die ihr nicht braucht, sondern nur Wertgegenstände, die ihr während des Abenteuers überall findet.

Alles verkaufen, geht zwar schnell, aber ist nicht unbedingt strategisch clever.

Hier greift unser Tipp: Die Option, einfach mal schnell mit einem Tastendruck alles zu verkaufen, wirkt ziemlich verlockend. Schließlich könnt ihr so eure Taschen ganz schnell füllen, wenn ihr gerade mal knapp bei Kasse seid. Aber genau davon raten wir euch ab! Stattdessen solltet ihr lieber ganz gezielt die benötigte Menge an Gegenständen bei den Fraktionen verkaufen.

2:03 Dragon Age: The Veilguard zeigt sich im Launch-Trailer von seiner düsteren Seite

Warum ihr so vorgehen solltet und was das eigentlich bedeutet

Ganz einfach: Bei Gruppierungen wie Schattendrachen, Trauerwacht und so weiter bekommt ihr unterschiedliche Items wie beispielsweise Rüstungen, neue Transmog-Optiken, aber auch Monturen für bestimmte Companions oder Geschenke für diese, durch die ihr die Bindung stärkt.

Zunächst mal sind in den unterschiedlichen Kategorien aber nur jeweils ein paar Items zu haben, andere sind noch hinter Schloss-Symbolen versteckt. Diese bieten euch Händler erst an, wenn ihr den Geschäftsrang erhöht habt, wozu ein bestimmter Ruf bei der Gruppierung und einige Items nötig sind.

Übrigens: Den Rangaufstieg müsst ihr manuell bestätigen!

Erfüllt ihr alle Voraussetzungen, müsst ihr den Rangaufstieg manuell bestätigen.

Hovert ihr über die Dinge, die sich hinter den Schlössern befinden, seht ihr aber schon, worum es sich handelt. Außerdem wird euch angezeigt, wie viel Ruf euch noch fehlt, um den Geschäftsrang zu steigern. Ihr könnt also schauen, ob ihr was von den Zusatzwaren brauchen könnt und dann so viele Wertgegenstände verkaufen, bis ihr die nächste Stufe erreicht, denn auf für jedes verkaufte Items steigt der Ruf geringfügig.

Die restlichen Wertgegenstände könnt ihr dann bei anderen Händler*innen verkaufen, um dort ggf. noch gezielt die nächste Stufe zu erreichen.

Ihr könnt euch die Items, die ihr noch nicht erwerben könnt, schon mal anschauen.

Das ist zwar der um einiges mühsamere, aber doch strategisch sinnvollere Weg, um an gewünschte Gegenstände zu kommen.

Gut zu wissen: Ihr müsst übrigens keine Angst haben – Wertgegenstände braucht ihr anderweitig, beispielsweise für Crafting oder Ähnliches, nicht. Sie dienen wirklich lediglich dem Zweck, Geld und Ruf zu erwerben.

Spoilerwarnung: Bei einem weiteren Tipp kommen wir leider ohne Spoiler nicht aus. Wir werden uns dabei natürlich so vage wie möglich halten und keine Details verraten, aber falls ihr völlig unvorbereitet durch die Geschichte gehen wollt, solltet ihr hier aufhören zu lesen.

Zusatz-Info zu Besonderheiten bei zwei Fraktionen

Bei den Krähen von Antiva und den Schattendrachen gibt es eine Besonderheit: Einer der beiden Fraktionshändler fehlt euch ab einem bestimmten Punkt in der Story, je nachdem, wie ihr euch entscheidet. Das passiert außerdem schon relativ früh im Verlauf der Hauptmissionen.

Ihr erhaltet allerdings in einer späteren Quest einen Ersatz für den fehlenden Händler, also einen alternativen Shop, der euch Fraktionswaren anbietet. Hier kommt dann jedoch eine andere Währung zum Einsatz.

Wie seid ihr den Handel in Dragon Age: The Veilguard bisher angegangen? So gezielt, wie wir es hier empfehlen oder habt ihr lieber mal schnell "alles verkaufen" gewählt?