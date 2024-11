Dragon Ball zeigt zum 40-jährigen Jubiläum erstmals den farbigen Entwurf der allerersten Manga-Seite von Akira Toriyama

Dragon Ball feiert dieses Jahr sein 40. Jubiläum. (Bild: © BIRD STUDIO / SHUEISHA, TOEI ANIMATION)

Dragon Ball, das Manga- und Anime-Meisterwerk des legendären Mangaka Akira Toriyama, feiert heute seinen 40. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat sich der Verlag von Shonen Jump natürlich etwas Besonderes einfallen lassen.

Nicht nur hat die offizielle Webseite von Dragon Ball einen neuen Anstrich bekommen, es wurde auch einer der seltensten farbigen Entwürfe des verstorbenen Mangakas enthüllt: Die allererste Seite des Dragon Ball-Mangas traditionell coloriert und mit kleinen Anmerkungen von Akira Toriyama versehen.

Dragon Balls Jubiläumsfeier startet mit einer kleinen Zeitreise

Zur Feier des Jubiläums zeigt die offizielle Webseite von Dragon Ball alle 24 Stunden ein neues Bild aus der beliebten Shonen-Reihe. Es könnten sich dabei um Charakterentwürfe, Mangaseiten oder seltene Zeichnung von Akira Toriyama oder Toyotaro handeln.

Am ersten Tag der Feier, also heute, dem 20. November 2024, enthüllt die Webseite eine der seltensten Zeichnungen des verstorbenen Dragon Ball-Schöpfers. Es ist der farbige Entwurf der allerersten Seite des ersten Bandes von Dragon Ball. Auch wenn die finale Farbversion genau genommen nichts Neues ist, ist dieses Bild trotzdem etwas Besonderes.

Akira Toriyamas farbiger Original-Entwurf zur ersten Seite des Dragon Ball-Mangas. (Bild: © BIRD STUDIO / SHUEISHA, TOEI ANIMATION)

Schließlich handelt es sich hierbei um den Entwurf für etwas, das Fans so sehr lieben gelernt haben. Es sind sogar Anmerkungen und die Handschrift des verstorbenen Mangakas auf dem Bild zu sehen.

Dieser farbige Entwurf mit Son Goku im Vordergrund, der ein riesiges Messer hält und sich mit Affen unterhält, während im Hintergrund eine idyllische Landschaft mit hohen Bergen zu sehen ist, zeichnet den Anfang von Son Gokus Abenteuer in der Geschichte von Dragon Ball.

Das erste Kapitel von Dragon Ball und somit auch die erste Seite ist am 20. November 1984 in Japan erschienen.

Alle 24 Stunden erwartet uns etwas Besonderes auf der offiziellen Webseite

Dragon Ball gab ebenfalls bekannt, dass alle 24 Stunden seltene Zeichnungen auf der offiziellen Seite veröffentlicht werden. Jede Zeichnung oder jeder Entwurf, sei es aus dem Manga, aus Interviews oder Character-Designs, sollen das beliebte Werk von Akira Toriyama feiern und den verstorbenen Schöpfer ehren.

Es kann also sein, dass wir noch nie zuvor gezeigte Entwürfe zur neuen Dragon Ball-Serie Daima zu sehen bekommen. Die Hoffnung ist gering, aber auch Dragon Ball Super sollte nicht davon ausgeschlossen sein, obwohl der Manga sich noch in einer Pause befindet.

Was bedeutet Dragon Ball für euch und welcher Moment der Serie ist euch am stärksten in Erinnerung geblieben?