Dragon Ball: Akira Toriyama hat vergessen, dass diese Super-Saiyajin-Form überhaupt existiert und hat sie mit einer ganz anderen Verwandlung verwechselt

Akira Toriyama hatte es nicht so damit, sich Notizen zu seiner Arbeit zu machen. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Die Saiyajins gehören zu den kampflustigsten Völkern im Dragon Ball-Universum und mit ihren Super-Saiyajin-Verwandlungen können sie ihre Kräfte ins Unermessliche steigern. Eine der bedeutendsten Transformationen der Serie ist zweifellos der Super-Saiyajin 2, den Son Gohan während des Kampfes gegen Cell als Allererster erreicht hat.

Dieser Moment markierte einen absoluten Höhepunkt in Dragon Ball Z und ist für viele Fans bis heute unvergesslich. Doch ausgerechnet Akira Toriyama selbst hatte diese eindrucksvolle Super-Saiyajin-Form nicht mehr ganz auf dem Schirm und für eine Weile vergessen.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Autoplay

Toriyama hat den Super-Saiyajin 2 mit dem dreifachen Super-Saiyajin verwechselt

In einem Interview mit dem Magazin V-Jump aus dem Jahr 2013 gab der Dragon Ball-Schöpfer offen zu, dass er nie Notizen zu seiner eigenen Geschichte machte. Nicht mal fundamentale Dinge wie Verwandlungsstufen der Super-Saiyajins hat sich der Dragon Ball-Schöpfer notiert.

Der Super-Saiyajin 2 taucht sogar wieder Dragon Ball Daima auf – auch wenn nur ganz kurz. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Das führte dazu, dass Toriyama nicht nur die Existenz des zweifachen Super-Saiyajins vergaß, sondern ihn zeitweise sogar für den Dreifachen hielt! Er dachte nämlich nach eigener Aussage, die Form mit den langen Haaren wäre der zweifache Super-Saiyajin.

Es dauerte eine Weile, bis er sich wieder an den eigentlichen Super-Saiyajin 2 erinnerte und die Form in die Geschichte von Dragon Ball Z erneut integrierte.

Das ist kein Einzelfall bei Akira Toriyama gewesen

Der legendäre Mangaka war für seine Spontanität bei seinen Geschichten bekannt. Dass er einen Charakter oder dessen Haarfarbe manchmal vergisst, war also nichts Neues für Fans oder Kollegen*innen des Zeichners.

Aber dass er ausgerechnet eine so entscheidende und wichtige Transformation wie den Super-Saiyajin 2 vergessen hat, ist schon ein ziemlicher Schocker. Schließlich war Gohans Verwandlung in der Cell-Saga nicht nur emotional der Höhepunkt des Arcs, sondern auch ein wichtiger Meilenstein für die Saiyajins in der Geschichte.

Wie ist eure Meinung zum Super-Saiyajin 2 und Akira Toriyamas Spontanität von damals? Welche Super-Saiyajin-Stufe ist euer Favorit?