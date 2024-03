Dragon Ball: Hier sind alle 9 Formen von Vegeta im Überblick

Alle Transformationen und neue Kraftformen von Vegeta, die er im Laufe der Geschichte von Dragon Ball erreicht hat. (Bild: © Toei Animation)

In Dragon Ball ist die eigene Stärke und das über sich hinaus wachsen das Kernthema. So übertreffen sich vor allem unsere Helden Son Goku und Vegeta immer wieder aufs Neue. Von neuen Transformationen bis hin zu neuen Kampftechniken und Attacken ist alles dabei.



Alle wichtigen Formen von Son Goku haben wir euch bereits aufgelistet. Jetzt gibt’s eine Übersicht über die wichtigsten Formen und Transformationen seines ewigen Rivalen Vegeta.

Dragon Ball Z

Wehraffe

Vegeta als er sich in den Wehraffen verwandelt hat und gegen die anderen Z-Krieger gekämpft hat. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: 233

Erster Auftritt im Anime: 32

Wie auch Son Goku und alle anderen Saiyajins kann sich Vegeta beim Anblick eines Vollmondes in einen großen Wehraffen verwandeln. Im Vergleich zu Son Goku hat der Prinz der Saiyajins jedoch die komplette Kontrolle in der Wehraffen-Form.

Vegeta verwandelte sich das erste Mal in Dragon Ball Z in diese Form, nachdem Son Gokus Kamehameha Vegetas Galick Gun-Attacke im Kampf übertrumpfte. Da aber kein Mond am Himmel war, hat Vegeta mit der Hilfe einer Energiekugel das Mondlicht nachgeahmt und konnte sich somit verwandeln. Damit hat er die Oberhand im Kampf gegen Goku gewonnen und den Helden fast getötet.

Super Saiyajin

Vegeta zum ersten Mal als Super Saiyajin. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: 343

Erster Auftritt im Anime: 129

Neben Son Goku erreichte Vegeta ebenfalls im Laufe der Geschichte die mächtige Form des Super Saiyajins, die ihm mehr Stärke verleiht. In dieser Form haben alle Saiyajins blonde, aufgestellte Haare, eine goldene Aura und blaue Augen.

Der Saiyajin-Krieger verwandelte sich, als er unermüdlich unter extremen Konditionen trainiert hat. Sein Training umfasste normale Kraftübungen, aber in einer Umgebung mit 450-facher Schwerkraft als auf der Erde.

Zusätzlich betonte Vegeta, dass sein Ziel, stärker als Kakarot (Son Gokus Saiyajin-Name) zu sein, seinen Körper unter diesen extremen Umständen davon abhielt, auseinanderzufallen. In einem Kampf verwandelte er sich das erste Mal zum Super Saiyajin, als er sich gegen C19 behaupten musste.

Super Vegeta

Vegeta legt sich mächtige Muskeln zu in seiner Super Vegeta-Form. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: 378

Erster Auftritt im Anime: 156

Super Vegeta ist eine noch stärkere Form von Vegeta, wenn er sich in den Super Saiyajin verwandelt hat. In dieser Form hat Vegeta die gleichen äußeren Merkmale wie ein Super Saiyajin, aber seine Muskeln nehmen an Volumen zu. Damit ist er insgesamt muskulöser und breiter. Seine Fähigkeiten bleiben gleich, obwohl er an Kraft zunimmt.

Während der Cell-Saga kämpfte Vegeta gegen die “perfekte” Form von Cell und stieß weiter an seine Grenzen. Durch seine pure Willenskraft und Streben nach mehr Stärke schafft er es schließlich, die Grenzen zu überwinden und diese stärkere Unterart des Super Saiyajins zu erreichen.

Zweifacher Super Saiyajin

Trotz der Kontrolle von Babidi schafft es Vegeta an seine Grenzen zu gehen und selbst zum zweifachen Super Saiyajin aufzusteigen. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: 458

Erster Auftritt im Anime: 230

Genau wie Son Goku schafft es auch Vegeta, sich in den zweifachen Super Saiyajin zu verwandeln. Äußerlich gibt es kaum Unterschiede zum einfachen Super Saiyajin, mit der Ausnahme von kleinen blauen Blitzen in der Aura bei der Verwandlung.

Er zeigte seinen zweifachen Super Saiyajin im Kampf gegen Son Goku, als der noch unter Babidis Kontrolle in der Majin Boo-Arc stand. Das heißt aber auch, dass Vegeta sich bereits vor Babidis Eingriff in den zweifachen Super Saiyajin verwandeln konnte und Babidi die Verwandlung nur ausgelöst hat.

Dragon Ball GT

Vierfache Super Saiyajin

Vegeta verwandelt sich in den vierfachen Super Saiyajin. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: Kein Manga

Erster Auftritt im Anime: 59

Der vierfache Super Saiyajin ist ein Originaldesign des Dragon Ball Super-Zeichners Toyotaro. Es stammt aus dem umstrittenen Anime Dragon Ball GT. Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama hatte kaum bis gar keinen Einfluss auf GT.

Das Aussehen des vierfachen Super Saiyajin ist geprägt durch schwarze lange Haare, der Besitz eines Affenschwanzes, rot umrandete, blaue Augen und rote Körperbehaarung.

Auch bei Vegeta ist die Bedingung für diese Form die Verwandlung in den Wehraffen. Sobald sich Vegeta mithilfe von Bulmas Erfindung “Blutz Wave” in den Wehraffen verwandelt, verliert er wie Son Goku die Kontrolle über sich. Er greift dabei Son Goku an und kommt nach kurzer Zeit wieder zur Vernunft, wodurch sich Vegeta in den vierfachen Super Saiyajin verwandelt und an der Seite von Goku gegen Omega Shen Long kämpft.

Wichtige Anmerkung: In Dragon Ball hat Vegeta im Vergleich zu Son Goku in seiner Wehraffen-Form nie die Kontrolle verloren. In Dragon Ball GT ist das anders, womit es den kanonischen Vorfällen in Dragon Ball Z widerspricht.

Dragon Ball Super

Super Saiyajin Gott (SSG)

In seiner Super Saiyajin Gott-Form ist der Kampf gegen Broly ein leichtes Spiel. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: 22

Erster Auftritt im Anime: Dragon Ball Super: Super Broly

Vegeta bleibt nicht allzu weit hinter Son Goku, sobald dieser eine neue Form erlangt oder neue Kräfte bekommt. Der Super Saiyajin Gott zeichnet sich mit einer schlanken Figur, roten Augen und Haaren sowie einer feurigen Aura aus. Obwohl der Name Super Saiyajin lautet, ist es genau genommen ein Saiyajin mit göttlichen Kräften.

Der Saiyajin-Krieger schafft es, zum Super Saiyajin Gott zu werden und die göttlichen Kräfte in sich zu wecken, nachdem Broly ihn im Kampf übertrumpft. Daraufhin ist es für Vegeta problemlos, Brolys Schläge abzuwehren und zurückzuschlagen.

Super Saiyajin Blue (SSB/SSGSS)

Vegeta verwandelt sich gegen "Golden Freezer" in Super Saiyajin Blue. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: 32

Erster Auftritt im Anime: 27

Super Saiyajin Blue ist die Super Saiyajin-Form des Super Saiyajin Gottes, weshalb sie auch Super Saiyajin Gott Super Saiyajin genannt wird. Super Saiyajin Blue ist eine noch stärkere Form des Super Saiyajin Gottes. In dieser Form färben sich Vegetas Haare und Augen blau und wie bei Goku hat er eine mystische blaue Aura.

Vegeta zeigt die Form zum ersten Mal im Kampf gegen den Golden Freezer. So schafft er es, den problematischen Freezer mit seiner neuen Kraft zu übertrumpfen. Goku merkte zusätzlich an, dass Vegeta diese Form im Vergleich zu sich selbst ohne Hilfe erreicht hat.

Super Saiyajin Blue Evolved

In seiner Super Saiyajin Blue Evolved-Form glitzert und schimmert Vegeta. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: 40

Erster Auftritt im Anime: 123

Super Saiyajin Blue Evolved ist eine einzigartige Verwandlung, die nur Vegeta erreicht hat. Sie ähnelt körperlich Super Vegeta, da er in dieser Form ebenfalls muskulöser und breiter ist. Neben den Gemeinsamkeiten zum Super Saiyajin Blue glitzern und schimmern Vegetas blauen Haare sowie seineAura..

Vegeta erreichte diese neue Form im Kampf gegen Jiren im Turnier der Kraft. In einer kurzen Rückblende denkt Vegeta an sein Versprechen, den jungen Saiyajin Cabba und Universum 6 wiederzubeleben, und verwandelt sich so in Super Saiyajin Blue Evolved.

Ultra Ego

Erster Auftritt im Manga: 74

Erster Auftritt im Anime: Noch nicht erschienen

Ultra Ego ist im Gegensatz zu Gokus Ultra Instinct eine Verwandlung, die einzigartig für Vegeta ist. Mehr zu den Unterschieden zwischen Vegetas Ultra Ego und Son Gokus Ultra Instinct findet ihr im folgenden Artikel, den wir euch hier unten verlinkt haben:

Sobald Vegeta Ultra Ego auslöst, färben sich sein Haar und seine Aura dunkelviolett. Seine Augen werden rosa und das Ki um Vegeta herum sieht aus wie violette Flammen. Im Gegensatz zu Son Gokus dreifachen Super Saiyajin hat er keine Augenbrauenhaare.

Mit Ultra Ego hat Vegeta derzeit seine stärkste Form erreicht. Seine Fähigkeiten und Kräfte gleichen denen eines Gottes der Zerstörung. Vegeta hat sich diese neue Transformation durch hartes Training mit Beerus angeeignet und ist in der Lage, die Macht der Zerstörung einzusetzen.

Er verwandelte sich zum ersten Mal in diese Form, als er gegen Granolah kämpfte, den Hauptgegner im Granolah-Arc des Dragon Ball Super Manga.

Welche Transformation von Vegeta ist euer Favorit und welcher war euer Lieblings-Vegeta-Moment in der Serie?