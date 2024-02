Dragon Ball: Alle 14 Saiyajin-Transformationen und Verwandlungen von Son Goku auf einen Blick

Son Goku hat sich im Laufe der Jahre immer wieder übertroffen und sich neue Kraftstufen angeeignet.

Son Goku gehört zu den stärksten Kämpfern in der Dragon Ball-Geschichte, aber das war nicht immer so. Der Kämpfer trifft auf seinen Abenteuern viele verschiedene Gegner, die ihn an seine Grenzen bringen.

Sie ermöglichen es ihm aber auch, neue Kraftstufen zu erreichen und sie letzten Endes zu besiegen. Wir haben für euch die wichtigsten 14 Saiyajin-Verwandlungen und Transformationen von Son Goku zusammengefasst. Außerdem verraten wir euch, wann sie das erste Mal im Anime und Manga auftauchen.

Dragon Ball

Wehraffe

Saiyajins verwandeln sich beim Anblick eines Vollmond zum Wehraffen. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: Kapitel 21

Erster Auftritt im Anime: Episode 12

Zum ersten Mal verwandelt sich Goku im Kampf gegen Prinz Pilaf zum Affen, als dieser ihn einsperrt und Goku durch Zufall den Vollmond erblickt. Durch diesen Anblick und seine Saiyajin-Gene verwandelt er sich dann in den riesigen Affen.

In dieser Form verwüstet und zerstört er Pilafs Schloss. Im Anime schneidet Yamchu den Schwanz des Affen ab und Goku verwandelt sich daraufhin wieder zurück.

Dragon Ball Z

Falscher Super Saiyajin

Goku erreicht den Zustand des falschen Super Saiyajin im Kampf gegen Lord Slug. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: Nie, aktuell nur im Film

Erster Auftritt im Anime: Dragon Ball Z: Lord Slug

Der falsche Super Saiyajin (auch bekannt als Pseudo Super Saiyajin) ist eine semi-fortgeschrittene Transformation und somit keine vollständige Verwandlung zum Super Saiyajin.

Ursprünglich hatte Akira Toriyama diese Form als die wahre Transformation des Super Saiyajin angedacht, entschied sich dann aber doch für einen anderen Look. Nachdem der echte Super Saiyajin im Manga eingeführt wurde, wurde diese Verwandlung umbenannt.

Die Form kann aktiviert werden, wenn ein Saiyajin kurz vor dem Tod steht und es schafft, für begrenzte Zeit seine Super Saiyajin-Kräfte zu manifestieren. Der Zustand kann nicht durch puren Willen erreicht werden.

Son Goku schafft es nach seiner Niederlage gegen den abtrünnigen Namekianer Lord Slug durch pure Wut zum Pseudo Super Saiyajin und kann den Kampf so doch noch gewinnen.

Super Saiyajin

Goku verwandelt sich zum erstem Mal in den einfachen Super Saiyajin gegen Freezer. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: Kapitel 317

Erster Auftritt im Anime: Episode 95

Der Super Saiyajin braucht keinen Schwanz, um sich zu verwandeln. Dafür nötig sind nämlich nur eine bestimmte Kampfkraft und extreme Wut.

Sind beide Voraussetzungen erfüllt, so steigen Kraft und Geschwindigkeit des Saiyajins enorm. Der Super Saiyajin besitzt blonde abstehende Haare, blaue Augen und eine goldene/gelbe Aura.

In der Freezer-Saga kämpft Son Goku gegen den Antagonisten und erfährt von Vegeta über die wahren Kräfte eines Saiyajins. Freezer tötet Krillin im Kampf gegen Goku mit einer Explosion und entfacht dadurch in ihm eine unglaubliche Wut über den Tod seines besten Freundes. Diese Wut führt dazu, dass Goku sich zum ersten Mal in den Super Saiyajin verwandelt.

Super Saiyajin 2 (SS2)

Son Goku wendet den zweifachen Super Saiyajin gegen Majin-Vegeta ein. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt in Manga: Kapitel 408

Erster Auftritt in Anime: Episode 185

Der zweifache Super Saiyajin, auch als Super Saiyajin 2 bekannt, ist eine stärkere Stufe der Transformation und übertrifft alle Grenzen der einfachen Form. Nicht Son Goku ist der Erste, der den zweifachen Super Saiyajin erreicht, sondern Son Gohan.

Der zweifache Super Saiyajin ist äußerlich kaum vom einfachen zu unterscheiden. Goku erreicht diese zweite starke Form im Jenseits durch hartes Training und wendet sie erstmals in der Buu-Saga im Kampf gegen Majin-Vegeta an.

Super Saiyajin 3 (SS3)

Als dreifachen Super Saiyajin verliert Son Goku seine Augenbrauen und bekommt lange Haare. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt im Manga: Kapitel 475

Erster Auftritt im Anime: Episode 245

Der dreifache Super Saiyajin ist die dritte Transformation des Super Saiyajins und der Nachfolger des zweifachen. Diese Form holt das komplette Kampfkraft-Potential aus den Saiyajins heraus und wird das erste Mal in der Buu-Saga gezeigt. Die dritte Transformation hat bis zum Boden lange blonde Haare, blaue Augen und keine Augenbrauen.

Im Kampf gegen Majin Buu macht Goku eine Andeutung, dass er den dreifachen Super Saiyajin durch das Training im Jenseits erreicht hat. Nachdem er all seine Kraft gesammelt hat, verwandelt sich Son Goku in eine große Explosion aus Licht und daraufhin in den dreifachen Super Saiyajin.

Dragon Ball GT

Goldener Wehraffe

Son Goku verwandelt sich in den goldenen Wehraffen und verwüstet alles. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt in Manga: Dragon Ball Heroes: Victory Mission

Erster Auftritt in Anime: Episode 33

Der goldene große Affe ist die mächtigere und stärkere Form des großen Affen, die nur von jenen erreicht werden kann, die zum Super Saiyajin werden können. Zum ersten Mal wird diese Transformation von Vegeta in Dragon Ball Z erwähnt. Die Verwandlung selbst erlangt Goku erst in Dragon Ball GT. Der goldene Wehraffe kommt nur im Spin-Off Manga "Dragon Ball Heroes: Victory Mission" vor.

Der Kampf gegen Bösewicht Baby auf dem Planeten Plant bringt ihn an seine Grenzen, sodass er sogar in seiner dreifachen Super Saiyajin-Form verliert. Nach der Niederlage am Boden liegend, kommt ihm die Erde fast wie der Mond vor. Das sorgt dafür, dass er sich in einen großen goldenen Affen verwandelt und die komplette Kontrolle über sich verliert.

Super Saiyajin 4 (SS4)

Goku gewinnt die Kontrolle über sich wieder und wird zum vierfachen Super Saiyajin. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt in Manga: Kommt nur in GT vor

Erster Auftritt in Anime: 34

Nach seiner Verwandlung in den großen goldenen Affen im Kampf gegen Baby, verliert Son Goku die Kontrolle über sich und verwüstet alles im Umkreis.

Goku schafft es allerdings, die Kontrolle über sich in dieser Form zurückzuerlangen und macht eine plötzliche körperliche Verwandlung durch. Damit erreicht er zum ersten und einzigen Mal den umstrittenen vierfachen Super Saiyajin. Goku hat in diesem Zustand schwarze lange Haare, pinke Körperbehaarung, einen Affenschwanz, gelbe/goldene Augen und rote Augenumrandung.

Dragon Ball Super

Super Saiyajin Gott (SSG)

Mit Hilfe von den anderen Saiyajins schafft es Son Goku zum Super Saiyajin Gott zu werden. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt in Manga: Kapitel 4

Erster Auftritt in Anime: Dragon Ball Z: Battle of Gods

Der Super Saiyajin Gott ist eine der mächtigsten Transformationen in der Serie und verleiht dem Nutzer göttliches Ki.

Ursprünglich ist diese Transformation durch ein Ritual aus sechs Saiyajins oder durch ein göttliches Spezialtraining erreichbar. In diesem Zustand hat der Anwender rote Haare, Augen und Aura.

Im Film Dragon Ball Z: Battle of Gods erreicht Son Goku mit der Hilfe von Gohan, Trunks, Vegeta, Goten und Videl, die schwanger mit Gohans Tochter Pan ist, zum ersten Mal den Super Saiyajin Gott-Zustand.

Super Saiyajin Blue (SSB)

Goku wird im Super Saiyajin Gott-Zustand nochmal zum Super Saiyajin und steigt zum Super Saiyajin Blue auf. (Bild: © Toei Animation)

Erster Auftritt in Manga: Kapitel 5

Erster Auftritt in Anime: Dragon Ball Z: Resurrection ‘F’

Super Saiyajin Blue, auch bekannt als Super Saiyajin Gott Super Saiyajin, ist eine übermächtige und göttliche Transformation, die den Super Saiyajin Gott übertroffen hat. Vereinfacht gesagt ist der Super Saiyajin Blue ein Super Saiyajin Gott, der nach der Transformation nochmal zum Super Saiyajin wurde. In dieser Form hat der Nutzer blaue Haare, Augen und eine blaue Aura.

Im Film Dragon Ball Z: Resurrection ‘F’ müssen sich Son Goku und seine Freunde erneut Freezer stellen. Der Bösewicht wurde von seinen Untertanen aus der Hölle gerettet und ist nun wieder eine Gefahr für die Erde. Im Kampf verwandelt sich Goku zum ersten Mal auf der Leinwand in den Super Saiyajin Blue und Freezer sich in seine neue finale Form Golden Freezer.

Perfekter Super Saiyajin Blue

Erster Auftritt in Manga: Kapitel 24

Erster Auftritt in Anime: Aktuell noch nicht aufgetaucht

Der perfekte Super Saiyajin Blue ist der gemeisterte Zustand des Super Saiyajin Blue und soll stärker als SSB sein, jedoch kommt diese mächtige Form aktuell nur im Manga vor. Der perfekte Super Saiyajin Blue kommt zustande, wenn Son Goku die komplette SSB-Form gemeistert hat und keine blaue Aura mehr zu sehen ist.

Weitere nennenswerte Formen von Goku:

Ultra Super Saiyajin

Super Saiyajin 2 Berserk

Super Saiyajin Blue Berserk

Super Full Saiyajin Limit Breaker 4

Warum Ultra Instinct nicht auf dieser Liste ist

Obwohl der Ultra Instinct das äußere Aussehen von Son Gokus stark verändert und somit eine mächtige neue Form von ihm ist, gilt sie es als eine Kampftechnik. Auch das Kaio-ken zählt zu den Kampftechniken. Beide zählen deswegen für uns nicht zu den Verwandlungen oder Saiyajin-Transformationen von Goku.

