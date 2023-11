Dragon Ball: Neu aufgetauchte Bilder zeigen Bulma, wie ihr sie vermutlich noch nie gesehen habt

Bulma steht in Dragon Ball meist nicht im Vordergrund, hier aber schon.

Bulma gehört seit jeher zu Dragon Ball und begleitet Son Goku schon eine gefühlte Ewigkeit auf seinen Abenteuern. Aber trotzdem fristet die Figur ein Schattendasein und bleibt meist im Hintergrund.

Aber jetzt sind einige Retro-Promobilder aufgetaucht, die sie deutlicher in den Vordergrund rücken. Wir haben die Zeichnungen vorher noch nie gesehen und wollen sie euch natürlich auch nicht vorenthalten.

Dragon Ball: Witzige Retro-Promo rückt Bulma ins Rampenlicht

Darum geht's: Offiziell richten sich Shonen-Manga in erster Linie an heranwachsende Jungs. Das ganze Genre ist darauf ausgelegt, auch wenn so eine Geschlechter-Kategorisierung heutzutage natürlich nicht mehr besonders zeitgemäß wirkt. Aber jetzt gibt es Bilder von Dragon Ball-Notizbüchern, die offenbar eine weibliche Zielgruppe ansprechen sollten.

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Bulma im Rampenlicht: Mangaka Gaku Miyao zeigt nun einige seiner Arbeiten, die er genau für solche Notizbücher angefertigt hat. Darauf sehen wir Bulma nicht nur im Vordergrund, sondern auch noch in diversen Looks, die es so im Normalfall nirgendwo zu sehen gab.

Da wäre zum Beispiel Bulma als Köchin, die uns in gestreiftem Oberteil und Schürze einen kleinen Son Goku serviert. Oder Bulma im schicke Hosenanzug mit Hut, passend zu Son Gokus Anzug, der ihn wie einen kleinen Gangster wirken lässt. Hier könnt ihr euch den ungewohnten, aber richtig coolen Anblick zu Gemüte führen:

Auch der Humor der ersten Dragon Ball-Manga und Anime-Reihe kommt hier noch zum Tragen. Während es in Dragon Ball Super quasi nur noch darum geht, dass sich Son Goku und Vegeta dank Fähigkeiten der Götter und Engel mit den stärksten Wesen ganzer Universen messen, waren Son Goku und Bulma zu Beginn des allerersten Dragon Ball einfach auf kuriosen kleinen Abenteuerreisen unterwegs.

Wie geht es weiter mit Bulma und Son Goku? Aktuell steht das noch nicht so richtig fest. Im Manga werden momentan die Ereignisse aus dem Dragon Ball Super-Film Super Hero abgehandelt. Danach dürfte es mit dem bereits aufgetauchten Black Freezer weitergehen. Es wird wohl auch spannend, inwiefern Son Gohan und Piccolo ihre neuen Formen einsetzen, womöglich kehrt auch Broly noch einmal zurück.

Wie findet ihr die alten Dragon Ball-Zeichnungen? Wer sind eure Lieblingsfiguren und was glaubt ihr, wie es weitergeht?