Dragon Ball Super-Zeichner verrät, wann Son Goku seine wohl stärkste Form erhalten hat

Son Goku hat mittlerweile die Ultra Instinct-Form gemeistert.

Die offizielle Seite zu Dragon Ball veröffentlicht jede Woche neue Infos zum beliebten Manga und Anime. In dieser Woche wurde anlässlich des 100. Manga-Kapitels von Dragon Ball Super der erste Teil eines Interviews mit Toyotarou veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den offiziellen Zeichner des Mangas.

Im Interview blickt er zusammen mit V Jump-Editor Victory Uchida auf die letzten 100 Kapitel des Mangas zurück. Dabei verrät er einige spannende Geheimnisse zum Manga, darunter auch der Zeitpunkt, an dem Son Goku seine bislang stärkste Form gemeistert hat.

Son Goku hat Ultra Instinct erst im Kampf gemeistert

Was ist das für eine Form? Son Gokus stärkste Form ist Ultra Instinct. Bei der Ultra Instinct-Form trennt sich das Bewusstsein vom Körper, sodass eine Person ohne Emotionen und Gedanken in den Kampf ziehen kann. So erhöht ein Kämpfer seine Reaktionsgeschwindigkeit und wird zum unüberwindbaren Gegner.

Wann hat Son Goku sie gemeistert? Im Interview wird Toyotarou bei Minute 10:20 gefragt, welches der für ihn beste Kampf aus 100 Kapiteln Dragon Ball war. Der Zeichner antwortet mit dem finalen Kampf gegen Moro.

Toyotarou verrät, dass Son Goku die Ultra Instinct-Form erst im Kampf mit Planetenfresser Moro gemeistert hat. Aufgrund dessen zählt der Kampf für ihn zu seinen Lieblingskämpfen. Son Goku war dort nämlich in der Lage, Ultra Instinct zu jedem beliebigen Zeitpunkt einzusetzen.

Eine Szene aus dem Kampf hat X-User DB_FanMemories herausgesucht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zuvor hat Son Goku zusammen mit Merus trainiert, einem Mitglied der Galactic Patrol. Anscheinend hat Son Goku es während des Trainings nicht ganz geschafft, diese Form vollständig zu meistern. Erst im Kampf mit Moro hat er diese Hürde überwinden können.

Ist das die stärkste Form von Son Goku? Es könnte sein, dass Son Goku mit der Zeit noch stärkere Formen erreichen wird. Mithilfe der „Potential Unleashed“-Zeremonie könnte beispielsweise Son Gokus volles Potenzial entfaltet werden.

Außerdem hat Whis sich das Ziel gesetzt, Son Goku noch weiter zu trainieren, damit er sich für Ultra Instinct nicht vollständig verwandeln muss. Er soll in der Lage sein, Ultra Instinct auch in seiner Grundform zu nutzen.

Wie geht es aktuell im Manga weiter? Momentan erleben wir immer noch die Erlebnisse aus dem Kinofilm Dragon Ball Super: Super Hero. Der Arc befindet sich in seinen letzten Zügen: Son Gohan hat es geschafft, seine Gegner zu bezwingen und seine Tochter zu retten.

Wir sehen im 100. Kapitel kurzzeitig, wie Son Goku und Vegeta miteinander trainieren. Die beiden sind mittlerweile so entkräftet, dass ein kleiner Schlag von Vegeta ausreicht, um Son Goku zu Fall zu bringen.

Was ist euer liebster Kampf aus Dragon Ball Super?