Dragon Ball Daima ändert mit einem Detail eine wichtige Grundlage von Super und damit den Ursprung des gesamten DB-Universums

Son Goku verliert langsam auch den Überblick über die Lore von Dragon Ball. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Dragon Ball Daima hat seit der ersten Folge für mächtig viel Aufregung gesorgt. Schließlich ist es das letzte Werk, an dem Akira Toriyama vor seinem Tod noch beteiligt war. Die Serie hat seit ihrem Release zudem mit einigen Enthüllungen und Zusatzinformationen zur bestehenden Dragon Ball-Geschichte für Diskussionen innerhalb der Community gesorgt.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zu Dragon Ball Daima Folge 10, worin die Entstehung des Multiversum in der Dragon Ball-Geschichte besprochen wird und einige neue Story-Inhalte enthüllt werden. Solltet ihr Daima bisher nicht so weit geschaut haben, werden euch diese Informationen vorweggenommen.

Jetzt wurde ein weiteres Detail über das Universum von Dragon Ball enthüllt, das sogar eine wichtige Grundlage von Dragon Ball Super infrage stellt: Das Multiversum wurde von einem Super-Majin namens Rymus erschaffen und er soll die höchste Autorität im Universum besitzen.

Die 12 unterschiedlichen Universen wurden von einem Super-Majin erschaffen

Dragon Ball Daima hat mit der 10. Folge eine wichtige Information zur Entstehung der unterschiedlichen 12. Universen enthüllt und die ist nicht ohne. Der Kaioshin, auch bekannt unter seinem wahren Namen Nahare, erzählt in der aktuellen Folge, dass das Multiversum von einem mächtigen Super-Majin namens Rymus auf Befehl des guten Königs der Dämonen erschaffen wurde.

Der Dämonenkönig wollte damit das Dämonenreich vergrößern. Dafür wurden einige der Glinds ausgewählt, um als Kaioshins in unterschiedlichen Universen über die Wesen zu wachen.

Rymus hat das Multiversum erschaffen. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Das sorgt allerdings für Widersprüche und Verwirrung in Bezug auf die Geschichte von Dragon Ball Super, da dort weder ein Majin noch jemand namens Rymus als Herrscher der 12 Universen genannt wird, sondern König Zeno. Dieser wurde in Super als oberste Autoritäts-Figur in der Dragon Ball-Geschichte dargestellt und enthüllt.

Ihm sind die einzelnen Götter der Zerstörung, deren Engeln und die Kaioshins unterstellt. , Bisher waren Fans davon ausgegangen, dass Zeno ebenfalls für die Schöpfung der einzelnen Universen verantwortlich war, schließlich fiel nie ein Wort über den wahren Schöpfer.

Der damalige gute König der Dämonen gab dem Befehl für die Erschaffung von unterschiedlichen Universen. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Daima enthüllt jetzt aber den wahren Schöpfer der einzelnen 12 Universen: Super-Majin Rymus. Der Super-Majin aus der Dämonenwelt genießt zusätzlich die höchste Autorität in unterschiedlichen Universen, das zu einem Widerspruch zu Zenos Autorität in Super führt.

Es könnte eine plausible Verbindung zwischen Zeno und Rymus geben

In Folge 10 von Dragon Ball Daima merkt der Kaioshin ebenfalls an, dass die Entstehung des Multiversums eingeführt wurde, da der damalige Dämonenkönig das Dämonenreich vergrößern wollte.

Alle Dimensionen und Lebensformen stammen also genau genommen aus dem Dämonenreich. Es gibt jedoch eine plausible Erklärung für die plötzliche widersprüchliche Aussage des Kaioshins im Vergleich zu den Details aus Dragon Ball Super.

In Dragon Ball Super wurde Zeno bisher nur als der Herrscher des Multiversums bezeichnet und auch seine Kraft wurde nur in Bezug auf die Zerstörung der einzelnen Universen gezeigt.

Es könnte also noch zu einer weiteren Enthüllung kommen, die Zenos und Rymus’ Verbindung zueinander aufzeigt und ob der Super-Majin Rymus durch ein gewisses Ereignis seine Autorität über die einzelnen Universen an Zeno weitergegeben hat.

Erdlinge und Saiyajins sind erst nach der Erschaffung des Universums geboren worden

Obwohl alles scheinbar aus dem Dämonenreich stammt oder damit zu tun hat, gibt es zwei Völker, die nach der Enthüllung erst nach der Entstehung des Universums erschaffen wurden: Die Saiyajins und die Erdlinge.

Nach der Vorstellung des Dämonenreichs und der Kenntnis wie stark Saiyajins sind, kamen Fragen in der Community auf, ob das Volk der starken Krieger nicht ebenfalls wie die Namekianer und die Kaioshins ebenfalls aus dem Dämonenreich stammen könnten.

Laut Nahares Aussage in Folge 10 von Dragon Ball Daima stammen die Erdlinge und die Saiyajins jedoch nicht aus dem Dämonenreich. Sie sollen erst nach der Entstehung des Multiversums geboren worden sein und daher keine Wurzeln zur Dämonenwelt haben.

Wie ist eure Meinung dazu, dass Dragon Ball Daima offenbar immer wieder Kleinigkeiten von Dragon Balls Geschichte ändert oder neu umschreibt?