Dragon Ball Daima: Neue Anime-Serie bringt legendären Kult-Charakter aus DBZ zurück

Dragon Ball Daima macht Son Goku wieder klein und bringt altbekannte Figuren zurück.

Dragon Ball-Fans können sich freuen: Dragon Ball Daima erscheint nächstes Jahr und liefert endlich wieder neues Animeserien-Futter. Die neuen Episoden dürften vor allem Fans der ersten Stunde wohlige Nostalgie-Schauer über den Rücken jagen. Es sieht ganz danach aus, als würden nicht nur viele Charaktere wieder jung, sondern auch haufenweise Kultfiguren zurückgebracht.

Dragon Ball Daima drückt voll auf die Nostalgie-Tube

Darum geht's: Dragon Ball Daima funktioniert offenbar ähnlich wie Dragon Ball GT, soll aber eine ganz neue, eigene und unabhängige Geschichte erzählen. Jedenfalls werden die Protagonist*innen wie Son Goku, Vegeta, Piccolo und Yamchu wieder in ihre Jugend-Tage zurück verwandelt und erleben gemeinsame Abenteuer.

Noch mehr Kultfiguren: Wer gut aufpasst, kann im Teaser-Trailer auch eine Szene sehen, in der Son Goku auf Meister Quitte trifft. Wie groß seine Rolle ausfällt, lässt sich aktuell natürlich nur mutmaßen, aber wir hoffen inständig, dass der altehrwürdige Meister von Son Goku in der neuen Anime-Serie wieder eine wichtigere Rolle spielt.

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Die Chancen stehen gut: Dragon Ball Daima versprüht jetzt schon sehr viel Dragon Ball-Vibes der ersten Stunde. Ganz wie in der allerersten Anime-Serie erleben wir einen jungen Son Goku auf wilden Abenteuern, dann begegnet er auch noch seinem alten Lehrmeister und der Mönchsstab taucht ebenfalls wieder auf.

Wer war Meister Quitte nochmal? In den letzten Jahren fristete die Figur ein Schattendasein und tauchte meist – wenn überhaupt – nur noch am Rande auf, um die Helden mit magischen Bohnen zu versorgen. Ursprünglich war er aber eine zentrale Figur in der ersten Dragon Ball-Serie, also noch vor Dragon Ball Z.

Son Gokus alter Meister: Zuerst begegnen sich die beiden, als Son Goku den Quittenturm erklimmt. Dort oben soll es magisches Wasser geben, das stärker macht. Meister Quitte verteidigt das Wasser gegen Son Goku, um ihn zu trainieren. Letzten Endes stellt sich heraus, dass es ganz normales Wasser war und es von vornherein nur um das Training ging.

Meister Quitte aka Karin-sama ist außerdem eine über 800 Jahre alte, unsterbliche Katze aus dem Jenseits und hat schon den Meister der Schildkröten trainiert. Der brauchte allerdings nicht nur wenige Tage, sondern insgesamt drei Jahre, bis er Meister Quitte das Wasser abluchsen konnte.

Obendrein stammen von Meister Quitte auch noch die heilenden, magischen Bohnen und hier liegt auch der Ursprung von Son Gokus fliegender Wolke.

Freut ihr euch auf Dragon Ball Daima? Welche alten Kult-Figuren wünscht ihr euch für ein Comeback?