Dragon Ball Daima beendet nur mit einem Satz die langjährige Debatte um den stärksten Kämpfer in DBZ und entfacht gleichzeitig wieder neue Diskussionen

Son Goku ist der Stärkste im Universum... Oder vielleicht doch nicht? (Bild: © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation)

Dragon Ball Daima lässt Fans keine Ruhe und füttert die Community weiter mit zusätzlichen Story-Inhalten zum Dragon Ball-Universum. Erst vor Kurzem wurde enthüllt, dass der Kaioshin, auch unter Shin bekannt, eigentlich einen ganz anderen Namen hat und jetzt bestätigt er nur mit einem Satz, wer denn nun der stärkste Kämpfer im Universum ist – Son Goku!

Obwohl der Kaioshin das so bestätigt, haben viele Fans Zweifel. Das sorgt dafür, dass die Debatte um den Stärksten im Universum erneut entfacht wird, obwohl sie ja damit eigentlich beendet sein sollte.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden Gespräche und Handlungen aus Folge 6 von Dragon Ball Daima besprochen. Solltet ihr also bei der neuen Dragon Ball-Serie nicht auf dem Laufenden sein, werden einige Informationen vorweggenommen.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Autoplay

Son Goku oder doch Son Gohan? Die Debatte fängt wieder von vorne an

Die Debatte um den stärksten Kämpfer in der Geschichte von Dragon Ball Z kochte über die Jahre immer wieder hoch. Einige sind überzeugt, dass es Son Gohan sei, andere hingegen sind auf der Seite von Son Goku, da beide ihre Stärke im Kampf gegen den Dämon Boo in Dragon Ball auf ihre eigene Art und Weise demonstriert haben.

Dragon Ball Daima scheint der langjährigen Debatte mit einem Kommentar von Shin in Folge 6 ein Ende setzen zu wollen. Er hält fest:

“Soweit ich weiß, ist er (Son Goku) der Stärkste im Universum.”

Dieser wichtige Moment wurde von Dragon Ball-Fan und X-Nutzer*in @TheGeekForFun geteilt, als Bestätigung, dass Son Goku der Stärkste in Dragon Ball ist – Zum Missfallen anderer Fans der Serie!

Well this confirms it pic.twitter.com/nq8fjLMScw — Alfie ☀️ (@TheGeekForFun) November 15, 2024

Allein dieser Beitrag und dieser kleine Kommentar des Kaioshins entfachte die Diskussion um den stärksten Kämpfer in Dragon Ball Z erneut.

Shins Aussage ergibt zwar Sinn, aber sorgt trotzdem wieder für Diskussionen

Shin hat als Kaioshin so einige Kämpfe von Son Goku mitangesehen. (Bild: © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation)

Wir müssen natürlich bedenken, dass Dragon Ball Daima ungefähr ein Jahr nach den Geschehnissen von Dragon Ball Z spielt und somit auch einige Zeit nach dem Buu-Kampf. Bei der Gegenüberstellung mit Boo war klar, dass Son Gohan der Stärkste war und nur durch seine Arroganz den Kürzeren gezogen hat.

Shin hat damals den ganzen Kampf mitverfolgt und gesehen, wie Son Goku Buu mit der Genkidama den Rest gegeben hat. Der Kaioshin könnte deshalb Son Goku als den stärksten Kämpfer im Universum bezeichnet haben.

“Gohan hat nicht Boo besiegt, aber er war stärker. Goku hat Boo besiegt, weshalb Shin denkt, dass Goku der Stärkste ist.” Von @Fishwarrior06 unter dem Beitrag von @TheGeekForFun

Ein weiteres Argument, das seine kontroverse Aussage stützt, ist außerdem, dass Son Gohan in Daima kein Kämpfer mehr zu sein scheint und folglich auch nicht weiter trainiert hat - im Gegensatz zu Son Goku und Vegeta. Nicht zu vergessen, dass Gohan nicht mehr als starker Kämpfer in der aktuellen Serie bezeichnet wird, da er an Kämpfen auch kein Interesse hat.

“Zu diesem Zeitpunkt hat Gohan das Handtuch geworfen, jemals wieder ein Kämpfer zu sein und hat aufgehört zu trainieren. Das geht so weit, dass er zur Zeit von Resurrection F nicht einmal mehr zum Super-Saiyajin werden kann. So oder so liegt Shin hier einfach nur falsch, schließlich existieren Charaktere wie Beerus und Whis da draußen.” Von @VenturaWanderer unter dem Beitrag von @TheGeekForFun

Dennoch wirft Shins Aussage viele Fragen auf, da es im Universum auch andere Charaktere gibt, die durchaus mächtiger sind als Son Goku, wie zum Beispiel Beerus, der Gott der Zerstörung aus Universum 7. Er mag zwar nicht als Kämpfer gelten, ist aber dennoch eine der stärksten Figuren in Dragon Ball.

Eins ist jedoch sicher: Shin hat mit nur einem Satz in Dragon Ball Daima die Debatte um den Stärksten im Universum wieder erneut entfacht, obwohl wahrscheinlich genau das Gegenteil beabsichtigt war. .

Wer ist eurer Meinung der stärkste Kämpfer im Dragon Ball-Universum und glaubt ihr, dass Gohan in Daima eine Rolle spielen wird?