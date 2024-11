Das Intro von Dragon Ball Daima ehrt Akira Toriyama und ihr habt den Tribut wahrscheinlich gar nicht bemerkt

Auch Goku ehrt seinen Schöpfer Akira Toriyama mit weißen Federn im Intro Dragon Ball Daima. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Der Tod von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama hat die gesamte Anime-Welt erschüttert und Fans der beliebten Shonen-Reihe hatten es besonders schwer. Trotz der tragischen Umstände gab es aber auch eine positive Nachricht: Akira Toriyama hat vor seinem Tod an einem letzten Dragon Ball-Anime gearbeitet – Dragon Ball Daima!

Das Drehbuch und die Charaktere sollten bereits fertig geworden sein, bevor der Schöpfer verstarb. Deshalb wird Daima als eine Art letztes Erbe des legendären Mangaka betrachtet. Das Animationsstudio Toei Animation hat deswegen Akira Toriyama nicht nur im Outro, sondern auch im Intro für immer verewigt – in den japanischen Lyrics ist Akira Toriyamas Name versteckt!

Toriyamas Name ist ein Teil des Liedtextes vom Dragon Ball Daima-Intro 'Jaka Jaan'

Der Liedtext 'Jaka Jaan' wurde von Yukinojo Mori geschrieben und von Zedd mit Unterstützung von C&K komponiert und gesungen. Akira Toriyamas Name ist nur in der japanischen Originalsprache herauszuhören und im Liedtext nachzulesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wir zeigen euch, wann und wie genau Akira Toriyamas Name im Liedtext auftaucht:

0:36 - yumewatoridori

0:39 - nayamanai

0:41 - akiramenai

Übersetzt lauten die einzelnen Stellen des Liedes, in denen der Name auftaucht:

“Träume sind überall. Mach dir keine Sorgen. Gib niemals auf.”

Songschreiberin Yukinojo Mori hat also nicht nur Akira Toriyama im Intro verewigt, sondern seinen Namen dabei auch in einer emotionalen Nachricht an die Fans versteckt.

Auch im Outro gibt es ein kleines Detail zu Ehren des verstorbenen Mangaka

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die meisten Fans kennen den Tribut an Akira Toriyama am Ende des neuen Dragon Ball-Animes 'Nakama'. Am Schluss des Liedes fliegen Federn an Son Goku vorbei, die dann einen weißen Vogel bilden. Die darauffolgende Wort sind:

"Ich höre es immer. Deine Worte in meinem Herzen: "Du weißt, wir sind nie allein.""

Neben der symbolischen Abschiedsbotschaft an Akira Toriyama und dem Einbau seines Namens im Songtext mit Tori (dt. Vogel), Yama (dt. Berg) und Akira-menai (dt. Gib nicht auf) ist der Vogel aus Federn eine Hommage an sein altes Produktionsstudio namens 'Bird Studio'.

Habt von diesem Tribut an Akira Toriyama gewusst und wie gefällt euch Dragon Ball Daima bisher?