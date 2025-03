Dragon Ball macht endlich eine der coolsten Goku-Verwandlungen offiziell und schafft damit neue Möglichkeiten für Dragon Ball Super & Co.

Der Super-Saiyajin 4 könnte wieder in Zukunft auftauchen. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Dragon Ball Daima hat etwas getan, mit dem kaum jemand in der Community gerechnet hat: Den Super-Saiyajin 4 wieder ins Spiel gebracht und ihm sogar einen komplett neuen Look verpasst.

Fans waren begeistert von Daimas Reinterpretation des beliebten vierfachen Super-Saiyajin aus Dragon Ball GT und haben es gefeiert, Goku im finalen Kampf von Daima in dieser Form zu sehen.

Obwohl der vierfache Super-Saiyajin 4 für neue Begeisterung in der Community gesorgt hat und Fans die "neue" Form lieben, kommt es jedoch immer wieder zur altbekannten Diskussion unter Dragon Ball-Fans: Zählt Dragon Ball Daima überhaupt zum Kanon, und was bedeutet das für den Super-Saiyajin 4?

Dragon Ball-Produzent Akio Iyoku klärt die Frage ein für alle Mal und liefert die entscheidende Antwort.

Dragon Ball Daima war zu Beginn nicht als Kanon geplant

Dragon Ball Daima unterscheidet sich in einer Sache von Dragon Ball GT und das macht es Kanon. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Der Hauptauslöser für die immer wiederkehrende Diskussion darüber, ob Daima zum Kanon gehört, ist derselbe wie bei Dragon Ball GT. Genau wie diese Serie ist auch Dragon Ball Daima "nur" ein Anime, dessen Handlung auf keiner Manga-Vorlage basiert.

In der Community gelten solche Geschichten oftmals als Nichtkanon, da sie nicht auf dem Originalwerk des Schöpfers basieren. In diesem Fall basieren weder GT noch Daima auf einer Manga-Vorlage von Akira Toriyama. Genau angesichts dessen wurde GT in der Dragon Ball-Community nicht als Kanon-Werk anerkannt – bei Daima sieht das jedoch anders aus.

Akira Toriyama hat die Geschichte von Dragon Ball Daima selbst geschrieben. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen den beiden Animes und die Erklärung dafür liefert Dragon Ball-Produzent Akio Iyoku. In einem Interview mit dem Online-Magazin MANTANWEB verrät der Produzent, dass Daima zu Beginn nicht als Teil der Hauptgeschichte geplant war – aber aufgrund von Toriyamas Beteiligung zu einem wurde!

Nach der Produktion von Dragon Ball Super: Super Hero wollte Iyoku einen weiteren Ableger zum Dragon Ball-Universum produzieren und hat das bei Akira Toriyama angesprochen und vorgeschlagen. Der Plan war damals eigentlich, dass der Mangaka die Idee zur neuen Anime-Serie nur absegnet und bei der Produktion ab und zu über die Schulter schaut.

Akira Toriyama beteiligte sich jedoch im Laufe der Zeit immer mehr an der Entwicklung der neuen Serie und brachte mehrere neue Ideen ins Spiel, weshalb es zu einer Planänderung kam.

Toriyama schuf letztendlich den Großteil der Geschichte und die Charaktere. Dragon Ball Daima ist eine Geschichte von Akira Toriyama und auch aufgrund seiner starken Beteiligung entstanden. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Daima und GT.

Akira Toriyama hat im Gegensatz dazu kaum an GT gearbeitet und war bis auf einige Charakter-Designs und Hintergründe nicht an der Serie beteiligt, während er bei Daima den Großteil erdacht hat.

Dragon Ball Daima – und daher auch der Super-Saiyajin 4 – gehören jetzt zum Kanon

Der "neue" Super-Saiyajin 4 ist jetzt Kanon. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Laut der Aussage von Iyoku ist Dragon Ball Daima Akira Toriyamas Vision einer Fortsetzung zu Dragon Ball Z. Daima knüpft direkt an die Geschehnisse der Majin Boo-Saga an und erweitert das Universum um einige Story-Elemente wie das Dämonenreich, die Herkunft der Namekianer und der Kaioshins.

All diese Ideen kamen von Akira Toriyama und haben somit direkt Auswirkungen auf die zukünftigen Handlungen in Dragon Ball. Schließlich hat der Schöpfer mit Daima das Universum von Dragon Ball mit einigen Informationen ergänzt – wie zum Beispiel den vierfachen Super-Saiyajin!

Son Gokus Super-Saiyajin 4 könnte neue Möglichkeiten in Dragon Ball schaffen. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Während der Vierfache in Dragon Ball GT aufgrund von Toriyamas fehlender Beteiligung nicht als Kanon angesehen wurde, ist das bei Daimas Super-Saiyajin 4 eine andere Situation. Der vierfache Super-Saiyajin aus Dragon Ball Daima ist aufgrund von Akira Toriyamas starke Beteiligung also offizieller Teil der Hauptgeschichte und somit Kanon.

Der Dragon Ball-Schöpfer hat die Form also selbst anerkannt und in die Geschichte eingebaut. Dadurch entsteht eine Vielzahl neuer Möglichkeiten in zukünftigen Ablegern oder in der Handlung von Super.

Im Zustand des "gemeisterten" Ultra Instinktist Son Goku immer noch am stärksten. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Auch wenn Son Goku mit seinem gemeisterten Ultra Instinkt in Super keinen Grund hat, die vierfache Super-Saiyajin-Form anzunehmen, bietet es komplett neue Perspektiven für andere Charaktere. Trunks, Goten und Pan könnten womöglich zu der Form aufsteigen und somit bisher noch nie zuvor gesehene Charakter-Design zeigen.

Neben den beiden jungen Saiyajins gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass Son Goku und Vegeta in Zukunft wieder miteinander fusionieren und Gogeta, als auch Vegetto, in ihrer vierfachen Super-Saiyajin-Form in der Geschichte auftauchen.

Aber was ist eure Meinung zu Daima als Teil der Hauptgeschichte von Dragon Ball und wie gefällt euch der neue Look des vierfachen Super-Saiyajin?