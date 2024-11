Klein, aber OHO! In dieser Dragon Ball Daima-Episode verwandelt sich Mini-Goku zum ersten Mal in einen Super-Saiyajin

Son Goku ist jetzt zwar klein, aber stark ist er immer noch! (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

In Dragon Ball Daima müssen sich Son Goku und Co neuen Hindernissen stellen und auch mit ihren nun verjüngten, kleinen Körpern klarkommen. Schließlich hat Dämonenreich-Herrscher Gomah die Dragon Balls dazu benutzt, die Helden und Heldinnen wieder in Kinder zu verwandeln.

Son Goku beweist trotz der ungewohnten Schwerkraft im Dämonenreich und seinem neuen Körper, dass er nicht nur den Mönchsstab schwingen kann, sondern noch deutlich mehr drauf hat.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den Geschehnissen in der fünften Episode von Dragon Ball Daima.

1:01 Dragon Ball Daima zeigt im neuen Trailer Son Goku und die Bösewichte

Autoplay

Klein, aber fein – Obwohl er geschrumpft wurde, kann er sich immer noch in einen Super-Saiyajin verwandeln

In Folge 5 von Dragon Ball Daima lernen Son Goku und seine Freunde das Majin-Mädchen Panzy kennen, die der Truppe den Weg zum König der dritten Dämonenwelt zeigt. Zusammen kommen sie am Schloss Kadan an, wo sich Panzy als Prinzessin und Tochter des Königs des Dritten Dämonenreiches entpuppt.

Son Goku bewältigt seine Feinde mit Leichtigkeit und verwandelt sich kurz in einen Super-Saiyajin. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Dieser glaubt der Truppe aber nicht, dass Dämon Boo bereits besiegt wurde und das von Son Goku. Er suchte nach einem Kämpfer, der stark genug ist, König Gomah zu besiegen, und da ließ er sich darauf ein, es mit Goku zu versuchen.

Weil er jedoch bis jetzt nicht von dessen Stärke überzeugt ist, wird ein Trainingskampf ausgerufen. Son Goku soll sich im Kampf gegen einige Armee-Mitglieder des Königs beweisen. Dabei ist der Saiyajin derart von sich überzeugt, dass er dem Kaioshin seinen Stab gibt und waffenlos kämpft.

Vor der Gegenüberstellung gilt: Sollten die Krieger*innen des Königreichs Goku besiegen können, erhalten sie ein Preisgeld als Belohnung. Gekränkt davon, dass Son Gokus auf Waffen verzichtet, greift die Kriegertruppe ihn an – nur um im Kampf den Kürzeren zu ziehen, als Goku sich in einen Super-Saiyajin verwandelt und kurzen Prozess mit ihnen macht!

Er verwandelt sich nur kurz, aber macht dabei genug Eindruck

Son Goku verwandelt sich nur in einem kurzen Augenblick in einen Super-Saiyajin, aber das reicht, um die Angreifer mit seiner starken Aura wegzupusten. Obwohl er bei seiner Verwandlung die gewohnten blonden aufgestellten Haare und eine goldene Aura um sich hat, bleibt er nach dem Sieg nicht in dieser Form.

Son Gokus goldene Aura nach seiner Verwandlung in den Super-Saiyajin hinterlässt einen starken Eindruck. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Nachdem er erfolgreich gesiegt hat, bleibt nur seine goldene Energie übrig und seine Haare nehmen wieder den schwarzen Ton und die gewöhnliche Frisur an.

Wie gefiel euch die erste Super-Saiyajin-Transformation von Mini-Son Goku und was für Kämpfe erwartet ihr in Dragon Ball Daima?