Shenlong enthüllt in Dragon Ball Daima den Grund, warum er manchmal nur einen Wunsch erfüllt

In Dragon Ball Daima startet Son Goku mit seinen Freund*innen in ein neues Abenteuer. Der Heldentruppe stehen nun rund um Gomah und Degesu zwei neue Bösewichte gegenüber, die aus dem Dämonenreich stammen und Dende entführt haben.

Das ist jedoch nicht das einzige Problem, das Son Goku und Co. bewältigen müssen, denn der neue Dämonenkönig hat die Kämpfer*innen auch noch mit Einsatz der Dragon Balls in kleine Kinder verwandelt.

Das Gute an der Sache: Shenlong scheint eine andere Regel bei den Wünschen der Dragon Balls eingeführt zu haben. Die sorgte dafür, dass König Gomah keine weiteren schädlichen Wünsche äußern kann und sich mit lediglich mit dem Verjüngungswunsch der Helden abgeben muss.

Drei Wünsche sind ein Bonus für Stammkunden

Unmittelbar nachdem Shenlong den Wunsch von König Gomah erfüllt hatte, verabschiedet sich der heilige Drache wieder vom Dämonenkönig. Der schockierte und verärgerte Gomah ist davon ausgegangen, er hätte noch zwei weitere Wünsche frei, denn Shenlong sollte jedem Anwender oder Anwenderin doch eigentlich drei Wünsche gewähren.

Der Drache macht ihm allerings mit einer Anmerkung und einer neuen Regelung einen Strich durch die Rechnung, denn drei Wünsche bekommen jetzt nur bestimmte Personen:

“Das ist ein Bonus für Stammkunden.”

Damit verrät Shenlong den Grund, warum Son Goku und Co. im Gegensatz zu König Gomah und sogar Cheelai aus dem Film Dragon Ball Super: Broly nur einen Wunsch frei hatten - drei Wünsche bekommen nur Stammkunden und sind eher als Bonus gedacht.

Diese neue Information schließt eine Story-Lücke in Dragon Ball Super: Broly

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zum Ende des Dragon Ball-Films Dragon Ball Super: Broly.

Am Ende von Dragon Ball Super: Broly kam es zum Einsatz der mystischen Bälle und die ehemalige Freezer-Soldatin Cheelai wünschte sich mit Hilfe dieser die Rettung von Broly, der kurz davor war, von Gogetas unglaublichen Kamehameha im Kampf getroffen zu werden.

Zum Release des Films empfanden es einige Community-Mitglieder merkwürdig, dass Shenlong ihr nur diesen einen Wunsch gewährt hat und sich dann sofort verabschiedete, obwohl Son Goku und seine Truppe in der Vergangenheit drei Wünsche frei hatten.

Diese Plot-Lücke ist mit der neuen Begründung endlich geschlossen, da weder Cheelai noch Gomah zuvor die Dragon Balls eingesetzt haben und für Shenlong “Neukunden” sind.

Wie ist eure Meinung zu der neuen Regelung von Shenlong und was gefällt euch an Dragon Ball Daima bisher am meisten?