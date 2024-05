Dragon Ball: Diese 3 Bösewichte haben in der Serie die meisten Personen auf dem Gewissen und Freezer ist nicht dabei

Dämon Boo lacht Freezer aus, weil er es nicht in die Liste geschafft hat. (Bild: © Toei Animation)

Son Goku und seine Freunde haben es in Dragon Ball immer mal wieder mit starken Gegnern zu tun. Manche davon sind böse, andere hingegen einfache Rivalen oder Trainingspartner unserer Helden. Es gibt jedoch einige Antagonisten, die nicht nur böse sind, sondern auch ziemlich viele Charaktere um die Ecke gebracht haben – hier sind die drei mächtigsten davon.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zu Antagonisten von Dragon Ball Z bis hin zu Super. Solltet ihr Dragon Ball Z also noch nicht beendet und Super nachgeholt haben, solltet ihr euch gut überlegen, weiterzulesen.

Wichtiger Hinweis: Beerus und Zen-Oh sind nicht auf unserer Liste. Beerus war zu Beginn von Dragon Ball Super zwar für kurze Zeit ein Antagonist, gehört aufgrund der Ereignisse danach aber mittlerweile zu den Verbündeten.

Zen-Oh hingegen ist zwar mächtig und hat insbesondere durch die Auslöschung der verschiedenen Universen viele Charaktere auf dem Gewissen, war allerdings bisher sowohl im Anime als auch im Manga von Dragon Ball Super kein Antagonist.

Platz 3: Dämon Boo

Erster Auftritt im Manga: Dragon Ball - Kapitel 460

Dragon Ball - Kapitel 460 Erster Auftritt im Anime: Dragon Ball Z - Episode 232

Dragon Ball Z - Episode 232 Opferzahlen: Milliardenhöhe, genaue Anzahl unbekannt 80% der Menschheit ausgerottet, ohne den Planeten zu zerstören Eine große Anzahl der Z-Krieger*innen



Uns ist bekannt, dass Dämon Boo von seiner bösen Seite getrennt wurde und aktuell zu den Guten gehört. Nichtsdestotrotz zählen wir ihn aufgrund seiner bösen Seite und dessen Absichten in der damaligen Saga in diese Liste.

Dämon Boo ist ein mächtiges Wesen und verfügt über eine hohe Kampfkraft und Regeneration. Ob er nun wirklich von Magier Bibidi erschaffen wurde oder doch schon länger existierte, ist nicht überliefert. Er hat während der kompletten Buu-Saga jedoch alle Menschen bis auf Mr. Satan ausgelöscht und auf mehreren anderen Planeten etliche weitere Leben gefordert – schätzungsweise mehrere Milliarden.

Das alles hat der Dämon innerhalb weniger Jahre “geschafft”. Zusätzlich war er auch für den Tod der meisten Z-Krieger*innen in der Arc verantwortlich und besiegte mehrere Kaioshins.

Platz 2: Moro

Erster Auftritt im Manga: Dragon Ball Super - Kapitel 43

Dragon Ball Super - Kapitel 43 Erster Auftritt im Anime: Kein Auftritt bisher

Kein Auftritt bisher Opferzahlen: Milliardenhöhe, genaue Anzahl unbekannt Über 320 Planeten, das ganze Iragi-Sternen-System Fast ganz Namek ausgerottet Planet Zoon zerstört



Moro – auch bekannt als “Planeten-Fresser Moro” – ist ein mächtiger Magier, der bereits vor 10 Milliarden Jahren Universum 7 bedrohte. Er ist der Hauptantagonist der Galactic Patrol Prisoner-Saga und einer der gefährlichsten Gegner von Goku und Vegeta.

Viele Jahre bevor Boo von Bibidi erschaffen beziehungsweise freigesetzt wurde, hatte Moro bereits über 320 Planeten ausgelöscht und außerdem fast ganz Namek in der Galactic Patrol Prisoner-Saga ausradiert. In der Arc absorbierte Moro die Lebensenergie vom Planeten Zoon, was zu dessen kompletter Zerstörung führte.

Platz 1: Zukunfts-Zamasu und Goku Black

Charakter: Goku Black

Goku Black Erster Auftritt im Manga: Dragon Ball Super - Kapitel 14

Dragon Ball Super - Kapitel 14 Erster Auftritt im Anime: Dragon Ball Super - Episode 47

Charakter: Zukunfts-Zamasu

Zukunfts-Zamasu Erster Auftritt im Manga: Dragon Ball Super - Kapitel 19

Dragon Ball Super - Kapitel 19 Erster Auftritt im Anime: Dragon Ball Super - Episode 56

Dragon Ball Super - Episode 56 Opferzahlen: Milliardenhöhe, genaue Anzahl unbekannt Die restliche komplette Menschheit in Trunks Zeitlinie ausgelöscht Gokus Familie getötet Über verschiedene Universen Sterbliche getötet



Da Zukunfts-Zamasu und Goku Black genau genommen zwei Versionen von Zamasu sind, zählen wir die beiden als einen Antagonisten in dieser Liste. Beide haben über mehrere Universen verteilt für eine lange Zeit Sterblichen das Leben genommen und sogar die restliche Menschheit in der Zeitlinie von Zukunfts-Trunks ausgelöscht.

Da die Opferzahlen auf mehrere Universen verteilt sind, ist nicht bekannt, wie viele Opfer genau Zamasu auf dem Gewissen hat. Es ist jedoch ganz offensichtlich, dass er von allen Fieslingen in Dragon Ball die meisten Opfer gefordert hat. Darauf deutete auch schon sein Projekt Zero Mortals hin, das nichts Geringeres als die Auslöschung aller Sterblichen in allen Universen als Ziel hatte.

Welcher Bösewicht ist euer Liebling in Dragon Ball?