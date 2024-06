Dragon Ball-Fan zeichnet das friedliche Leben von Zukunfts-Trunk und -Gohan, das wir nie bekommen haben

Trunks und Gohan machen sich zum Kampf gegen C17 und C18 bereits, ohne zu wissen, dass das schwerwiegende Folgen haben wird. (Bild: © Toei Animation)

Als Trunks aus der Zukunft das erste Mal in Dragon Ball auftaucht, ist niemandem bewusst, was der junge Saiyajin-Krieger alles in seiner Zeitlinie durchgemacht hat und wer er ist. Erst später enthüllt er seine Identität als der Sohn von Vegeta. Seine Absicht ist es, Son Goku von seiner Herzkrankheit zu heilen, damit sich die grauenvolle Zukunft von Trunks Zeitlinie nicht eintritt.

In der alternativen Zukunft aus der Trunks stammt, ist Son Goku an einer Herzkrankheit gestorben und die restlichen Z-Krieger*innen sind den beiden Cyborg Zwillingen C17 und C18 im Kampf zum Opfer gefallen.

Die einzigen Überlebenden sind der junge Trunks und Son Gohan, wobei letzterer später seinen Arm und sein Leben in einer Auseinandersetzung gegen C17 und C18 verliert.

Für Trunks ist das ein weiterer unglaublich trauriger Schicksalsschlag, da Gohan über die Jahre in der Zukunft sein Mentor in der Kampfkunst war. Hätte Gohan den Kampf gegen die beiden Zwillinge gewonnen, wäre die Zukunft vielleicht anders ausgegangen.

Genau diese friedliche, aber melancholische Zukunft hat ein Dragon Ball-Fan in einer Zeichnung dargestellt.

Das friedliche Leben, das Gohan und Trunks in der alternativen Zukunft verdient haben

Dragon Ball-Fan @DBSKAKERU1 wollte der düsteren und trostlosen Zukunft der beiden Saiyajins etwas Hoffnung und Frieden einhauchen.

Auf dem Bild ist Gohan in der traditionellen orange-dunkelblauen Dragon Ball-Kampfsportbekleidung zu sehen, die sonst immer Son Goku trägt. In seinem Gesicht ziert sich eine Narbe und ihm fehlt nach wie vor sein linker Arm, der auf die Zeit nach dem Kampf gegen C17 und C18 andeutet.

Der erwachsene Saiyajin sitzt entspannt mit seiner Brille im Gesicht an einem Baum und liest ein Buch. Teen-Trunks liegt in seiner Alltagskleidung, angelehnt an einen schlafenden Bären neben seinem Mentor und scheint ein Nickerchen zu machen. Um Gohan herum fliegt ein Vogel und es sieht aus, als würden sich die beiden in einem abgelegenen Ort in der Natur zur Ruhe setzen.

Die Fan-Zeichnung stellt eine Zukunft dar, in der Gohan nicht getötet wurde und die alternative Zukunft von Trunks nicht so aussichtslos ist wie in der Serie. DBSKAKERU1 bietet den beiden Saiyajin-Kriegern das ruhige und angenehme Leben, das sie nach all dem Leid verdient hätten.

Was für ein Ende hättet ihr euch für Trunks und Gohans Zukunft gewünscht und was hättet ihr anders gemacht?