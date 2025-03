"Ich habe bei RTL 2 angerufen": Vor 24 Jahren haben Dragon Ball-Fans auf Foren herumgetobt, weil sie unbedingt wissen wollten, wann der Anime ausgestrahlt wird

Vor 20 Jahren war das Warten auf eine Serie nicht unbedingt einfacher als heute. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Erinnert ihr euch noch an die guten, alten Zeiten vor 20 Jahren, in denen das Internet keine Rolle spielte und sich alle noch anderweitig beschäftigen konnten? Falls ja, sind wir gespannt, wie ihr drumherum gekommen seid, denn im Jahr 2001 war das World Wide Web bereits in vielen Haushalten angekommen.

Das ermöglicht uns eine kleine Reise in die Vergangenheit, die zeigt, dass die Menschen auch schon vor über 20 Jahren sehnsüchtig auf bestimmte Serien gewartet haben. Konkret geht es um die Erstausstrahlung von Dragon Ball Z, deren Termin wohl einige Zeit lang unklar war.

So warteten DBZ-Fans auf die Erstausstrahlung des Animes

In einem Dragon-Ball-Z-Forum entdecken wir einige Threads aus dem Jahr 2001, die zeigen, wie einige Personen auf den legendären Anime gewartet haben. Besonders der Thread von Normal Vegeta mit dem Titel “Ich habe bei RTL2 angerufen“ weckt unsere Aufmerksamkeit.

Laut diesem hat der User beim Sender angerufen und herausgefunden, dass es zwar keinen genauen Termin für die Ausstrahlung gäbe, die Senderrechte aber bereits geregelt seien und der Anime nicht mehr im selben Jahr käme.

Wenn wir uns die Antworten anschauen, wird schnell klar, dass das Thema Falschinformationen im Internet nicht erst in den 2020er-Jahren relevant geworden ist, sondern es wahrscheinlich schon seit dessen Entstehung begleitet. Der User Anime-Fan regt sich nämlich wie folgt über den Thread von Normal Vegeta auf:

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Was soll der Thread?Sowas steht überall ausserdem ham scho ca 5Leut behauptet bei RTL2 angerufen zu haben“

Puh, das war ein langer Schrei. Die Diskussion, die sich um die Glaubwürdigkeit der Aussage sowie mögliche Theorien zum Releasetermin dreht, unterscheidet sich gar nicht so stark wie gedacht von modernen Foren-Threads.

Was aus den diversen Foren-Threads tatsächlich hervorgeht, ist ein unzufriedenes Stimmungsbild der Community, die sich vor allem eines zum Thema wünscht: Klarheit. So stört sich der User Shinji zum Beispiel an der Wiederholung der alten Dragon-Ball-Folgen – der Staffel, die vor DBZ spielt und in der Son Goku noch ein Kind ist – weil er sich so sehr nach dem neuen Anime sehnt.

Die undeutliche Kommunikation offizieller Kanäle zu Dragon Ball Z hat zur Folge, dass neben ungeduldigem Warten auch diverse Gerüchte hochkochen.

Im Thread mit dem Titel “Dragonball Z auf RTL2“ finden wir zum Beispiel Mutmaßungen zur deutschen Synchro, aber auch zur Ausstrahlungszeit des Animes. So soll der User weibl.Son-Goku gehört haben, dass Dragon Ball Z irgendwann zwischen 19 und 23 Uhr gesendet werde – eine Aussage, die sich Monate später immerhin bewahrheiten sollte.

Dragon Ball Z wurde in einer von Frankreich geschnittenen Version übernommen und erschien erstmals um 19:00 Uhr im deutschen Fernsehen.

So sah es mit der Erstausstrahlung von DBZ wirklich aus

Obwohl einige User aus dem Dragon-Ball-Z-Forum nicht mehr an einen Release im Jahr 2001 glauben wollten, erschien die erste Folge von DBZ mit dem Titel “Ein außerirdischer Krieger“ am 27. August 2001 auf RTL 2.

Danach wurden die 291 Folgen des Animes bis zum 5. Juni 2002 ausgestrahlt, ehe sie in den kommenden Jahren auf RTL 2 sowie weiteren Sendern wie Tele 5 wiederholt wurden.

Dass der Anime damals auf viele Kinder Einfluss hatte, müssen wir euch wahrscheinlich nicht mehr erzählen. In den darauffolgenden Jahren wurden auf genügend Schulhöfen Kamehamehas und Genkidamas ausgetauscht und auch ältere Fans hatten ihren Spaß mit dem genialen Shonen-Anime.

Da wird die Frage nach dem Nachfolger nicht weit gewesen seit – und tatsächlich haben sich Fans wie Tenshinhan früh nach dem Anime erkundigt. Lustigerweise hatte es wohl schon vor Release genügend Skeptiker*innen, laut denen Dragon Ball GT „klar kommerziell“ sei und die vierfachen Super-Saiyajins „einfach dämlich aussehen“ würden. Das ist aber eine Zeitkapsel für die Zukunft.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr die deutsche Erstausstrahlung von Dragon Ball Z damals mitbekommen und falls ja, wie habt ihr sie erlebt?