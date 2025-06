Dragon Ball Gekishin Squadra: Release, Start der Open Beta und alle spielbaren Charaktere

Ein neuer Spiele-Ableger zu Dragon Ball betritt die Bühne! (Bild: © Bandai Namco Entertainment)

Bandai Namco enthüllte im Zeitraum des Summer Games Fest den ersten offiziellen Trailer zum neuen Dragon Ball-Multiplayer-Spiel Dragon Ball Gekishin Squadra. DB Gekishin Squadra gehört zum selben Genre wie League of Legends und Pokémon Unite.

Demnach ist der neue Ableger ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel (MOBA), in dem zwei Teams mit jeweils vier Spieler*innen gegeneinander kämpfen und dabei in das jeweilige feindliche Areal vordringen müssen, um an den Dragon Ball zu gelangen und zu siegen.

1:07 Bandai Namco kündigt neues Dragon Ball-Spiel an und die Open Beta dazu startet schon diesen Monat

Damit ihr auch keine neuen Informationen zum kommenden Dragon Ball-Multiplayer-Ableger verpasst, findet ihr hier alles Wichtige zum anstehenden Release, die Open Beta im Juni und alle bisher angekündigten spielbaren Charaktere auf einen Blick.

Release – Wann erscheint Dragon Ball Gekishin Squadra?

In zwei Teams bestehend aus jeweils vier Spieler*innen wird um den Dragon Ball und den Sieg gekämpft. (Bild: © Bandai Namco Entertainment)

Bisher hat Bandai Namco mit der Veröffentlichung eines Trailers nur den Namen und das Gameplay zum neuen Dragon Ball-Ableger bekannt gegeben. Einen groben Releasezeitraum für das Spiel – abseits des öffentlichen Netzwerktests – wurde noch nicht enthüllt.

Wir vermuten jedoch, dass Dragon Ball Gekishin Squadra noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres erscheinen wird, da das Projekt vor der Enthüllung schon unter dem Namen Dragon Ball: Project Multi bekannt war und sich daher bereits seit einiger Zeit in Entwicklung befinden muss.

Der öffentliche Netzwerktest könnte ein Stresstest für die Server sein und das Spiel könnte nur noch Monate vor dem offiziellen Release stehen.

