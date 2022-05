Dragon Ball-Genkidama: Um Son Goku zu unterstützen, müsst ihr 1h Schnee schippen

Manche Leute wollen es einfach ganz genau wissen: Ein japanischer Forscher hat jetzt zum Beispiel nachgerechnet, wie viel Energie jeder einzelne Mensch an Son Goku geschickt hat, als der die Kraft der gesamten Erdenbevölkerung sammelte, um Buu zu vernichten. Das Ergebnis wirkt kurios und amüsant: Allzu viel Energie haben die ganzen Erdbewohner nämlich nicht abgegeben, aber Kleinvieh macht eben auch Mist.

Dragon Ball: Absurde Berechnung zeigt, wie viel Energie Buus Zerstörung gebraucht hat

Darum geht's: Falls ihr in eurer Jugend Dragon Ball Z geschaut habt, erinnert ihr euch mit Sicherheit an die Buu-Saga. Die nahm ihr vorläufiges Ende in einem epischen Kampf zwischen Vegeta, Buu und Son Goku. Letzterer hat für die riesige Genkidama, mit der Buu letztlich vernichtet wurde, auf die Energie der gesamten Erdbevölkerung zurückgegriffen.

Nachdem Mr. Satan sie davon überzeugen konnte, haben die Menschen jede Menge Energie an Son Goku geschickt, um die Attacke zu vervollständigen. Wie das Ganze aussah, hier die Szene zur Erinnerung:

Da stellt sich natürlich die Frage: Wie viel Energie war das denn nun genau? Zum Glück gibt es Menschen wie den SciFi-Forscher Rikao Yanagita, der sich mit exakt dieser Frage beschäftigt hat und versucht, das zu berechnen. Auch sehr schön sind die zugehörigen, selbst angefertigten Illustrationen.

Die Grundannahme ist einfach: Wenn Majin Buu wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist (da geht es schon los mit den gewagten Hypothesen) und um die 100 Kilogramm wiegt, müsste seine Zerstörung auf atomarer Ebene in etwa so viel Energie verbrauchen, wie das Verbrennen von 250.000 Tonnen Petroleum.

Weiterhin geht Rikao Yanagita davon aus, dass die Erdbevölkerung zusammen mit den Namekianern und dem ganzen Rest ungefähr 10 Milliarden Personen ergibt.

Wenn wir die 250.000 Tonnen Petroleum durch 10 Milliarden teilen, kommt dabei offenbar heraus, dass jedes einzelne Wesen um die 270 kcal Energie beigetragen haben müsste.

Was in etwa der Energie entsprechen würde, die eine 79 Kilogramm schwere Person verbrennt, wenn sie 3,8 Kilometer läuft. Oder wenn ihr zum Beispiel vier Stunden schlaft oder eine Stunde Schnee schaufelt – je nachdem, wie groß und schwer ihr seid, versteht sich.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Allzu seriös wirken die Berechnungen nicht (Überraschung!). Das Ganze wird nämlich davon überschattet, dass Rikao Yanagita offenbar ein paar andere Dragon Ball-Fakten durcheinander bringt.

Beispielsweise erklärt er, Dende würde Letute wieder zum Leben erwecken können und dass Android 8 aus der Zukunft stammt. Aber das muss ja nicht heißen, dass die Rechnungen falsch sind und wir wollen mal nicht so sein. Übrigens gibt es bei Pokémon jetzt auch eine Art Genkidama.