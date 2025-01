Dragon Ball: Cosplayerin bastelt eine Saiyajin-Rüstung für ihren Hund und es sieht unglaublich cool aus

So süß sah bisher kein Dragon Ball-Saiyajin aus (Bild: reddit.com/user/Atarabyte).

Vegeta aus Dragon Ball ist zwar nicht gerade hässlich anzuschauen, aber gegen diesen Shiba Inu stinkt der Prinz der Saiyajin dann doch ganz schön ab. Niemand sonst trägt die Kampf-Rüstung der Alien-Spezies mit so viel Würde (und äh, Gleichgültigkeit). Die selbstgebastelte Battle Armor steht dem Hundi auf jeden Fall ganz hervorragend und das Endergebnis wirkt schlichtweg beeindruckend.

Niedlicher Shiba Inu wird dank Saiyajin-Rüstung zum Dragon Ball-Kampfhund und es ist einfach nur genial

Darum geht's: Als Vegeta in Dragon Ball zum ersten Mal auf der Erde landet, trägt er die legendäre Rüstung der Saiyajin und will mit Son Goku den Boden aufwischen. Da der aber über eine enorme Kampfkraft verfügt (je nach Übersetzung 8.000 oder 9.000), fällt das gar nicht so leicht. Die Rüstung bleibt trotzdem in Erinnerung und steht auch dem Hund dieser Cosplayerin und Bastlerin ganz fantastisch.

So hat sie das gemacht: Was ihr oben als Headerbild seht, ist ein Screenshot aus dem Video, das die Reddit-Userin Atarabyte angefertigt hat und das Endergebnis zeigt. Aber die Rüstung ist nicht einfach nur ein 3D-Modell wie die Flug-Kapsel, sondern ein im 3D-Drucker hergestelltes, echtes Teil, das dem Hund angezogen wurde.

Den Entstehungsprozess und das Drumherum könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Auch wenn sich der Shiba Inu-Hund selbst eher unbeeindruckt von seinem schmucken neuen Kleidungsstück zeigt, wirkt das Ganze schon sehr cool und gelungen. Fehlt eigentlich nur noch die Aura, plötzlich aufwallendes, gelbes Haar und ein paar kleinere Effekte für die perfekte Transformation zum Super-Saiyajin. Der passende Scouter befindet sich bereits in Arbeit.

Ihr Hund ist auch ein Space Marine: Der niedliche Shiba Inu lässt so ein Procedere offenbar häufiger über sich ergehen. Zuletzt wurde er in eine Rüstung aus dem Warhammer 40k-Universum gesteckt und posierte (natürlich ebenfalls sehr erfolgreich) als Space Marine.

Ein Auge fürs Detail: Dragon Ball-Fans dürfte nicht entgangen sein, dass die Bastlerin selbst ebenfalls ein Outfit in diesem Video trägt, das dem eines Dragon Ball-Charakters äußerst ähnlich sieht. Richtig, dabei dürfte es sich um eine sehr bewusst eingebaute Hommage an C-18 handeln. Was unter anderem wohl damit zu tun hat, dass sie vor einigen Jahren noch Dragon Ball-Kostüme für sich selbst gebastelt hat.

