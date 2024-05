Dragon Ball: Dieses Cosplay könnte glatt die nächste Reinkarnation von Oberteufel Piccolo sein

Piccolo ist schon lange in Dragon Ball dabei und hat sich seit seinem ersten Auftritt sehr verändert.

Piccolo begleitet Son Goku und Co. schon so lange auf ihren Reisen in der Dragon-Ball-Reihe, dass es beinahe in Vergessenheit geraten ist, dass er mal der Erzfeind von Son Goku und somit eigentlich ein Bösewicht war. Wir haben nun ein Cosplay entdeckt, das uns durchaus seine harte Seite zeigt.

Dieses Piccolo-Cosplay ist knallhart

Cosplayer*in “artistjodysteel“ hat hierfür ein Reel auf Instagram hochgeladen, das uns direkt seinen oder ihren Transformationsprozess zu Piccolo zeigt:

Zuerst setzt “artistjodysteel“ weiße Kontaktlinsen ein, um die schwarzen Pupillen von Piccolo besser zur Geltung bringen zu können. Danach packt “artistjodysteel“ die Haare ein, um sich selbst bemalen zu können. Zuvor dürfen natürlich nicht die Hervorhebung der Augenbrauen sowie der langen Ohren fehlen.

Piccolo ist nämlich ein Namekianer und somit ein Alien, was große Mengen an grüner Hautfarbe verlangt und eine nicht ganz menschliche Anatomie mit sich bringt. Deswegen dürfen auch Piccolos Reißzähne nicht fehlen. Nach einer erfolgreichen Pinsel-Aktion folgt noch das Outfit, welches “artistjodysteel“ am Schluss mit einigen knallharten Posen abrundet.

Zuletzt konnten wir Piccolo unter anderem im Film Dragon Ball Super: Super Hero betrachten, in dem er zu neuer Höchstleistung aufläuft. Den deutschen Trailer zum Film könnt ihr euch hier anschauen:

1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Das Cosplay findet großen Anklang bei der Community. In den Kommentaren finden sich viele Piccolo-Gifs, die Fans teilen. Wir müssen schmunzeln, als wir auch Shrek-Gifs darunter finden. Grünhäutige Charaktere teilen wohl einfach die Eigenschaft, episch zu sein.

In einem Kommentar verrät “artistjodysteel“ einen kleinen Trick. Weil das Cosplay gut zum Anziehen und Herumlaufen auf beispielsweise Conventions sein sollte, hat “artistjodysteel“ den Kopf direkt violett angemalt und durch die geschickte Platzierung der Kopfbedeckung als Teil davon aussehen lassen. Das sei eine pragmatischere Lösung, die leider auch zum Ausschluss von Piccolos ikonischen Antennen geführt hat.

Wie findet ihr das Cosplay und wer ist euer Lieblingscharakter aus der Dragon-Ball-Reihe?