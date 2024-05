Dragon Ball: Der wahre Grund, warum Son Goku seinen Opa nicht wiederbelebt hat - Akira Toriyama hat ihn schon vor Jahren verraten

Opa Gohan findet Goku als Baby. (Bild: © Toei Animation)

Goku wurde als Baby in einer Kapsel auf die Erde geschickt und war komplett auf sich alleine gestellt, bis ihn ein alter Mann darin fand. Der zog dann den jungen Saiyajin auf und wurde zu seinem Adoptiv-Großvater. Leider wurde Gokus Zieh-Opa, Gohan, Jahre später in der Nacht durch ein Monster getötet.



Son Goku hatte also seit dem Tod seines Opas und der Erkenntnis der Dragon Balls all die Jahre die Möglichkeit, seinen verstorbenen Großvater durch die mächtigen Kugeln wiederzubeleben, und doch tat er es nie.

Die Community rätselte eine ganze Weile über den wahren Grund, bis Akira Toriyama ihn 1987 enthüllte.

Goku hatte mit Gohans Tod abgeschlossen

Im Interview von Dragon Ball: Adventure Special äußerte sich Toriyama flüchtig zum Tod von Gohan als das Thema aufkam. Dabei sprach der Dragon Ball-Schöpfer nochmal davon, dass der junge Saiyajin sich nicht bewusst war, dass er Gohan selbst in seiner Wehraffen-Form umgebracht hatte. Son Goku liebte seinen Opa und vermisste ihn nach seinem Tod sehr.

Gohan kam nach seinem Tod ins Jenseits und verbrachte dort seine Zeit, bis Uranai Baba ihr Kampfturnier veranstaltete. Dort trat er dann mit einer Maske seinem jungen Enkel im Kampf als letzter Gegner gegenüber. Am Ende enthüllte Gohan seine Identität gegenüber Goku und so trafen sich die beiden wieder.

Trotz des Wiedersehens belebte der Saiyajin danach dennoch seinen Großvater nicht wieder. Auf die Frage, warum Son Goku seinen geliebten Opa nicht durch Shenlong wieder ins Leben zurückgeholt hat, antwortete Toriyama Folgendes:

“Also ich glaube, weil er seinen Opa bereits wiedersehen konnte, war es für ihn in Ordnung.”

Es gibt noch einen zweiten Grund

Als Uranai Baba Gohan für eine kurze Weile aus dem Jenseits holt und auf die Erde mitnimmt, kam es zwischen Son Goku und seinem Opa zu einem emotionalen Wiedersehen. Darin betonte Son Goku, wie sehr er Gohan doch vermisst habe und weint sogar. Dabei entsteht dann doch der Eindruck, dass Goku ihn gerne wieder bei sich in der Welt der Lebenden haben würde.

Die Community findet noch einen Grund dafür, dass er es dennoch nie getan hat, abseits Toriyamas Begründung: Sowohl im Anime als auch im Manga kam das Thema nämlich auch auf. Die Begründung ist aber sehr simpel: Gohan wollte es selbst gar nicht.

Warum Gohan nicht mehr unter die Lebenden wollte, das fragt sich auch Reddit-User stoigeboiii mit einem Post und ein anderer Fan meldet sich zu Wort. Der User vlorsutes verlinkt in einem Kommentar ein Bild aus dem Manga. Auf diesem wird klar: Gohan ist schlichtweg zufrieden im Himmel. Es gefällt ihm dort. Einer der Gründe dafür waren unter anderem einige Damen, auf die er dort getroffen ist.

Gohan wollte also gar nicht zurück in die Welt der Lebenden und Son Goku hatte nach ihrem Wiedersehen mit dem Tod seines Großvaters abgeschlossen. Es bestand also keinerlei Verlangen mehr auf beiden Seiten, Gohan wiederzubeleben.

